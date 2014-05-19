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"القاهرة": إشراف الأحياء على مقرات ولجان الانتخابات لخدمة المواطن

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"القاهرة": إشراف الأحياء على مقرات ولجان الانتخابات لخدمة المواطن "القاهرة": إشراف الأحياء على مقرات ولجان الانتخابات لخدمة المواطن

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه تم تحديد جميع اللجان المتواجدة داخل المقرات التى من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية بها، موضحا أن عملية تأمين المقرات واللجان تتم عن طريق الإشراف الكامل من الأجهزة المتواجدة بالأحياء بالتعاون مع محكمة جنوب وشمال القاهرة بإشراف القضاة.

وأضاف عبد التواب، فى تصريحات لــــ "اليوم السابع"، أنه حاليا يتم عمل جولات ميدانية لتفقد اللجان بالمدارس المتواجدة بأحياء المنطقة الغربية لإجراء التأمينات والاحتياطات اللازمة من توفير المياه والكهرباء وإنشاء سرادق للمواطنين حماية من أشعة الشمس خلال عملية الاقتراع على الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الانتخابات عرس ديموقراطى يشهد له العالم أجمع.

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