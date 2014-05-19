البابا تواضروس يبحث أوضاع البلاد الحالية مع قنصل فرنسا بالإسكندرية

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "إن البابا تواضروس الثانى التقى خلال زيارته بالإسكندرية أمس الأحد السيدة دومينيك، قنصل فرنسا بالإسكندرية".

وأضاف حليم فى بيان للكنيسة اليوم، أن لقاء كان وديًا وقد دار الحديث حول الأوضاع الحالية فى مصر، وحضر اللقاء القمص رويس مرقس وسكرتارية البابا القمص بيجول السريانى والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل، وكذلك القس إبرام إميل.

ومن المقرر أن يصل اليوم الإثنين البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكيرازة المرقسية إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد زيارة رعوية لمدينة الإسكندرية، استغرقت ثلاثة أيام منذ السبت الماضى.