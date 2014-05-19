"الاستئناف" تندب 3 مستشارين للإشراف على إدارة جمعيتها الاجتماعية

قرر المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب كل من المستشارين "أحمد كامل الغزالى، وشبيب الضمرانى عبد الرحمن، ومدحت محمد يوسف محمد" الرؤساء بمحكمة الاستئناف بالإشراف على إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف.

كانت الجمعية العمومية لمستشارى محاكم الاستئناف قد قررت عقد اجتماع الجمعية فى قاعة رقم 1 بدار القضاء العالى، يوم الجمعة 27 يونيو، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، لمناقشة جدول أعمال الجمعية، المتضمن انتخاب مجلس إدارة كامل لعدد 9 أعضاء.

جاء ذلك خلال البيان الذى أصدرته الجمعية العمومية لمستشارى محاكم الاستئناف، اليوم، وأكدت فيه أنه يتعين حضور الأغلبية المطلقة لاكتمال النصاب القانونى اللازم للانعقاد.

وأضاف البيان،أنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم سيتم تأجيل الاجتماع لعدة ساعات، على أن يبدأ جدول الأعمال الساعة الثالثة بعد ظهر ذلك اليوم.

يأتى ذلك بناءً على القرار الوزارى رقم 113 بتاريخ 25 مارس 2014، المتضمن تعيين المستشار أحمد أبو الفتوح مفوضًا للجمعية لدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

كما أعلنت محكمة الاستئناف، عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف، وجاءت الأسماء حسب ترتيب الأسبقية وهم كل من "المستشار محمد عبد الحى البشبيشى، المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، المستشار سعد سيد مجاهد، المستشار أبو بكر عوض الله سعيد، المستشار محمود أحمد عبد الجواد، المستشار على أبو العلا، المستشار عبد المنعم أحمد السحيمى، المستشار سامى على الهندى، المستشار حاتم عزت يوسف، المستشار محمد صلاح الدين محمد، المستشار منصور على موسى، المستشار جمعة نجدى محمد، المستشار محمود علاء الدين رمضان، المستشار فرج على حماد، المستشار عمرو أحمد شلبى، المستشار السيد هانى برهامى، المستشار محمد هانى إسماعيل، المستشار أسامة محمد الشناوى، المستشار محمد أحمد الجنزورى، المستشار سامح أحمد حمودة، المستشار إبراهيم إبراهيم عبد السيد، المستشار طه أمين طه، المستشار على محمد أحمد النمر، المستشار حسنى أحمد الضبع".