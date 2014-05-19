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بالفيديو.. فيلم 3D يتحدث عن خيانة عاطفية وراء اختفاء الطائرة الماليزية

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فيلم جديد لأشهر مخرجي أفلام الأبعاد الثلاثية 3D روبيش بول تحت اسم انتشر عبر الإنترنت مؤخرا سيحكي قصة اختفاء الطائرة الماليزية، ويحمل الفيلم اسم The Vanishing Act، وبميزانية 3.5 مليون دولار من المقرر عرضه لأول مرة في مهرجان «كان 2014» بفرنسا قريبا، وينظر الكثيرون للفيلم على أنه يستغل بؤس أقارب الركاب والطاقم، حيث حمل الملصق الدعائي للفيلم جملة «القصة التي لم ترو»، وقال المدير المشارك للفيلم إن الفيلم يستند فقط على المعلومات المتوفرة عن الرحلة المفقودة والباقي هو نتاج العقول المبدعة.

من جهته، أكد المخرج المنفذ للفيلم أنه لا علاقة بين الفيلم واختفاء الطائرة الماليزية، إلا أن مصادر أكدت أن الفيلم يعتمد بشكل أساسي على نظريات أطلقها صحفي ماليزي حول سقوط الطائرة الماليزية.

ويُظهر برومو الفيلم أن سبب الحادث هو وجود علاقة عاطفية بين إحدى المضيفات وأحد طاقم الطائرة، ويظهر مشهد خيانة المضيفة له مع أحد من الركاب فيقوم حبيبها بإطلاق النار.

ويوجه الفيلم، بحسب الفيديو الذي يبلغ طوله 90 ثانية، الأنظار إلى الركاب وطاقم الطائرة، ويضعهم في دائرة الاشتباه.

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