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مقتل 4 من «داعش» في اشتباك مسلح جنوبي الموصل

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أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى العراقية، الإثنين، بأن أربعة من عناصر تنظيم «داعش» (الدولة الإسلامية في العراق والشام) قُتلوا في اشتباك مسلح جنوبي الموصل.

وقال المصدر في حديث لموقع «السومرية نيوز» الإخباري، إن «قوة أمنية اشتبكت، في ساعة متأخرة من مساء الأمس، مع مسلحين تابعين لتنظيم داعش في منطقتي البير والبزونة في ناحية حمام العليل (35 كم جنوبي الموصل)، ما أسفر عن مقتل أربعة من المسلحين».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «نُقلت جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي».

يذكر أن محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل (نحو 405 كم شمال العاصمة بغداد) تعد من المناطق الساخنة أمنياً، وتشهد عمليات مسلحة بشكل شبه يومي تتمثل فى تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وعمليات اغتيال تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية.

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