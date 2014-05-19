«الداخلية» اليمنية: الاعتداءات على الكهرباء وأنابيب النفط ستُصنّف «جرائم إرهابية»

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن الأجهزة الأمنية صنفت أعمال قطع طرقات المشتقات النفطية والاعتداءات على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط بأنها «دعم مباشر لأجندة تنظيم القاعدة الإرهابي تصب في خدمة أهدافه الإرهابية».

وذكرت أن «هذه الأعمال الخارجة على القانون وفي هذا الظرف الاستثنائي الذي تخوض فيه اليمن حرباً مفتوحة على الإرهاب تنسجم تماماً مع أجندة تنظيم القاعدة بل أنها تخدم أهدافه بصورة مباشرة وواضحة لا لبس فيها».

وأكدت الوزارة أنها «ستتعامل مع الاعتداءات على الكهرباء وأنابيب النفط وقطع طرقات المشتقات النفطية كجرائم إرهابية وإن من يرتكبون هذه الجرائم التي تستهدف مقدرات الشعب وثرواته ومصالحة هم عناصر إرهابية, وإنه سيجرى التعامل معهم من الآن وصاعداً على هذا الأساس».