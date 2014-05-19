وفاة شخص بـ«كورونا» في السعودية.. والحصيلة ترتفع إلى 169

أعلنت المملكة العربية السعودية وفاة شخص بفيروس «كورونا»، مما يرفع عدد الذين أودى الفيروس بحياتهم إلى 169 شخصًا في المملكة، وهي البؤرة الرئيسية للمرض.

وفي حصيلتها الأخيرة، التي وضعت فجر الاثنين على موقعها الالكتروني، قالت وزارة الصحة السعودية إن عدد المصابين بالفيروس المسبب لمتلازمة «الشرق الأوسط» التنفسية، بلغ 531 منذ ظهور المرض في المملكة. وقالت الوزارة إن رجلًا في التاسعة والخمسين من العمر توفي في الطائف (غرب) بسبب الفيروس.

وبالإضافة إلى السعودية، سُجلت إصابات في الأردن ومصر ولبنان والإمارات والولايات المتحدة وهولندا، إلا أن غالبية المصابين سافروا إلى المملكة أو عملوا فيها.

والأربعاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية بعد اجتماع طارئ عقدته، الثلاثاء، حول «كورونا» أن لا ضرورة لإعلان حالة «طوارئ صحية عامة شاملة»، في غياب أدلة حول انتقال الفيروس بين البشر.

وأكدت المنظمة أن لجنة الطوارئ التي عقدت اجتماعها الرابع حول هذا المرض، اعتبرت «أن خطورة الوضع ارتفعت قياسًا على تأثيرها على الصحة العامة».

ولفتت اللجنة إلى الارتفاع الكبير لعدد الحالات وضعف التدابير الوقائية والسيطرة على انتقال العدوى.

ويسبب هذا الفيروس التهابات في الرئتين مصحوبة بحمى وسعال وصعوبات في التنفس ويؤدي أيضًا إلى فشل في الكلى. وليس هناك حاليا أي لقاح ضد هذا الفيروس. وطلبت وزارة الصحة السعودية تعاون 5 شركات لإنتاج الأدوية لإيجاد لقاح ضد الفيروس.