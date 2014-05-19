أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

حاكم ولاية كاليفورنيا: خسائر حرائق الغابات تزيد على 20 مليون دولار

Google+ Print

اعترف حاكم ولاية كاليفورنيا، جيري براون، بأن الولاية الأمريكية تشهد حاليا أسوأ حرائق الغابات، مما قد يصيب كاليفورنيا بالشلل التام.

وقال «براون»، في مقابلة مع «إيه بي سي» التليفزيونية الأمريكية، إن خسائر الحرائق التي التهمت حتى الآن أكثر من 10 غابات تقدر بما يزيد على 20 مليون دولار، مشيرا إلى أن سلطات الولاية خصصت نحو 5000 من رجال مكافحة الحرائق، وكذلك 600 مليون دولار، غير أنه حذر من أن المبلغ قد لا يكون كافيا.

وأضاف أن الأسوأ قادم وسط ارتفاع درجات الحرارة بالولاية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تعزيز قدرات مكافحة الحرائق.

وقالت إدارة الغابات ومكافحة الحرائق بولاية كاليفورنيا إنه تم إخماد أكثر من 1500 حريق منذ بداية هذا العام، مقابل 800 طوال العام الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة

«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة

«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما

«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما

اقتصادية النواب تواصل مناقشتها لقانون الاستثمار

اقتصادية النواب تواصل مناقشتها لقانون الاستثمار

رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»

رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»