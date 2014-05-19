حاكم ولاية كاليفورنيا: خسائر حرائق الغابات تزيد على 20 مليون دولار

اعترف حاكم ولاية كاليفورنيا، جيري براون، بأن الولاية الأمريكية تشهد حاليا أسوأ حرائق الغابات، مما قد يصيب اقتصاد كاليفورنيا بالشلل التام.

وقال «براون»، في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» التليفزيونية الأمريكية، إن خسائر الحرائق التي التهمت حتى الآن أكثر من 10 غابات تقدر بما يزيد على 20 مليون دولار، مشيرا إلى أن سلطات الولاية خصصت نحو 5000 من رجال مكافحة الحرائق، وكذلك 600 مليون دولار، غير أنه حذر من أن المبلغ قد لا يكون كافيا.

وأضاف أن الأسوأ قادم وسط ارتفاع درجات الحرارة بالولاية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تعزيز قدرات مكافحة الحرائق.

وقالت إدارة الغابات ومكافحة الحرائق بولاية كاليفورنيا إنه تم إخماد أكثر من 1500 حريق منذ بداية هذا العام، مقابل 800 طوال العام الماضي.