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شيخ الأزهر يشيد بمقاتلي حرب أكتوبر المجيدة لما بذلوه لحماية هذا الوطن

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شيخ الأزهر يشيد بمقاتلي حرب أكتوبر المجيدة لما بذلوه لحماية هذا الوطن شيخ الأزهر يشيد بمقاتلي حرب أكتوبر المجيدة لما بذلوه لحماية هذا الوطن

أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقاتلي حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 لما بذلوه لحماية هذا الوطن في شبابهم، ولمحاولتهم القيام بالمصالحة بين الفرقاء، مؤكدا أن الأزهر مع كل من يسعى في خير هذه البلاد باعتباره بيتا لجميع المصريين على اختلاف انتماءاتهم.

جاء ذلك خلال استقبال الامام الاكبر اليوم بالمشيخة ممثلي اللجنة الوطنية لمقاتلي حرب أكتوبر المجيدة 1973 برئاسة اللواء حسن أبوالدهب الأمين العام للجنة، الذين أبدوا سعادتهم البالغة بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مشيدين بدور الأزهر كمرجعية وحيدة فريدة لا يختلف على حبه أحد في الداخل أو الخارج.
> وقال ممثلو اللجنة خلال اللقاء إن كنا قد أعطينا من دمائنا وشهدائنا، فالأزهر قد أعطاها خير زاد من العلم والمعرفة وزودها بسلاح الشرع والدين.
> ومن جانبه ناشد اللواء أبوالدهب الأمين العام للجنة شيخ الأزهر بمواصلة جهوده الوطنية المتميزة والمحايدة من أجل المصلحة العليا للبلاد، وقضاء مصالح العباد، لما للأزهر من مكانة عالية في قلوب الجميع.
> كما عرض على فضيلته نتائج الجهود التي قامت بها اللجنة في استطلاع آراء الأحزاب والتيارات والنخب والمعارضة من أجل المصالحة والتي انتهت بتقديم مقترحات عملية للمصالحة الوطنية تم عرضها على السيد رئيس الجمهورية للنظر فيها، معربا عن أمله في أن تتم المصالحة تحت عباءة الأزهر الشريف وشيخه الإمام الطيب.

 

أ.ش.أ

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