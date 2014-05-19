«حجاجوفيتش»: «حسناوات السويد حلمهن يتجوزوا.. فيه مصري عايز يساعدهم؟»

نشر الرحالة المصري أحمد حجاجوفيتش صورة تجمعه مع 5 فتيات سويديات، وقال إن «حلمهن وأمل حياتهن يتجوزوا»، وتساءل: «حد من الشباب مصري مكون نفسه، وعايز يساعدهم على تحقيق الحلم؟».

وقال الرحالة المصري في صفحته على «فيس بوك»، الأحد: «خرجت مجموعة من الشابات السويديات بمظاهرة حاشدة في أهم شوارع عاصمة المملكة السويدية ستوكهولم، للمطالبة بتوفير الأزواج بعد أن نشرت الحكومة نتائج إحصاءات أخيرة تظهر تراجعا ملحوظا بمعدل الزواج هناك».

وأضاف «حجاجوفيتش» أن «البنات السويديات مش عايزين أي حاجة غير الزواج، وتكوين أسرة والاستمتاع بالأطفال، والأمر ده صعب جدًا في السويد، بسبب ازدياد عدد النساء مقارنة بالرجال، بالإضافة إلى أن الشباب السويدي مش عايز يتجوز».

ووصف «حجاجوفيتش» مظاهرة السويديات للمطالبة بالزواج بـ«الأولى من نوعها التي يراها خلال سفره إلى ١١٣ دولة في العالم».

واختتم «حجاجوفيتش»، بقوله: «شايفين فرحة البنات في السويد لما قولتلهم إن في مصريين مستعدين يساعدوهم ويعيشوا معاهم جنب الأهرامات في أم الدنيا مصر».