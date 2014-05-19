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صحيفة: ليبيا احتجزت 161 راكبا مصرية بمطار طرابلس لاستخدامهم "تأشيرات مزورة"

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صحيفة: ليبيا احتجزت 161 راكبا مصرية بمطار طرابلس لاستخدامهم "تأشيرات مزورة" صحيفة: ليبيا احتجزت 161 راكبا مصرية بمطار طرابلس لاستخدامهم "تأشيرات مزورة"

ذكرت صحيفة "ليبيا هيرالد" الليبية الصادرة بالإنجليزية، أن السلطات بمطار طرابلس الدولى احتجزت خلال الأسبوع الماضى 161 راكبا مصريا، يعتقد أن بحوزتهم تأشيرات دخول مزورة، على حد قولها.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اعتراض الركاب عندما توقفت طائرتهم للترانزيت فى مطار طرابلس الدولى، قبل أن تصل إلى وجهتها الأخيرة بمطار صفاقس التونسى.

وانطلقت الطائرة من مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية، وتمت إعادة الركاب المصريين إلى الإسكندرية على نفس الطائرة بعدما تم الحصول على نسخ من جوازات السفر الخاصة بهم.

وكانت هيئة الطيران المدنى الليبية قد أعلنت مؤخرا عن غرامة قدرها 10 آلاف دينار لشركات الطيران الخاصة التى تبين أنها تحمل ركاب بتأشيرات مزورة. وقامت الهيئة بإيقاف ترخيص شركة غدامس التى كانت الطائرة المذكورة تابعة لها، لحين إجراء تحقيق فى هذا الشأن.

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