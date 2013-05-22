“القومى لحقوق الإنسان”: تحرير الجنود بداية لتنمية سيناء من كافة الجوانب

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن النجاح الذي تحقق اليوم بتحرير الجنود المختطفين يعتبر بداية حقيقية لتنمية سيناء من كافة النواحي إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا.

> وقال بيان للمجلس اليوم إن تحرير الجنود المختطفين يعد فرصة وطنية للم الشمل والتعاون بين كافة أبناءالشعب من أجل صالح الوطن وتقدمه.

> وأعرب المجلس عن تقديره لكافة الجهود التي بذلت من أجل تحرير الجنود السبعة المختطفين دون إراقة دماء.

> وقدم المجلس اليوم تهنئته لأهالى الجنود وذويهم لعودتهم سالمين، كما قدر المجلس الدور الذي قام به أهالى سيناء فى الإفراج عن الجنود المختطفين.

أ.ش.أ