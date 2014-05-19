بالأرقام .. ماذا قدم حجازي في أول وأخر ظهور مع فيورنتينا هذا الموسم؟

شارك أحمد حجازي المدافع المصري المحترف في صفوف فيورنتينا في أخر مباراة بالدوري الإيطالي أمام تورينو كاملة بعد تمام شفائه من الرباط الصليبي، فماذا قدم اللاعب من خلال الإحصائيات.

ولعب حجازي في مركز قلب الدفاع وقدم مباراة طيبة على الجانب الدفاعي، وكاد يسجل هدفا.

ويقدم FilGoal.com إحصائيات اللاعب في أول ظهور رسمي له هذا الموسم في المباراة التي انتهت 2-2.

- نسبة تمريرات حجازي 87 % صحيحة، بواقع 27 تمريرة من إجمالي 31.

- كان له محاولة على المرمى ولكن مدافع تورينو أنقذها من خط المرمى بالرأس.

- الإلتحامات الهوائية، نجح في كل الالتحامات التي ظهر فيها وعددها أثنين.

- قطع الكرة ثلاث مرات، وفشل في قطعها عن طريق الفرملة "التزحلق".

- منع ثماني هجمات خطيرة لتورينو، وشتت الكرة بشكل صحيح في ثمانية فرص.