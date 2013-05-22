“نبيل العربى” يبحث مع المندوبين الدائمين آليات تطوير الجامعة العربية

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي اجتماعا موسعا اليوم مع المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية تم خلاله بحث آليات تطوير الجامعة العربية في ضوء قرارات القمم العربية وتقرير اللجنة المستقلة المعنية باصلاح وتطوير جامعة الدول العربية ومنظومة العمل المشترك والتي يترأسها السيد الاخضر الابراهيمي وزير الخارجية الجزائري الأسبق .

> وصرح العربي بأن هذا الاجتماع جاء بهدف تبادل وجهات النظر حول كيفية تنفيذ القرارات المتعلقة باصلاح وتطوير جامعة الدول العربية ، معتبرا أن هذا الاجتماع هو بداية لسلسلة اجتماعات مقبلة في هذا الشأن وفق جدول زمني للوقوف على متطلبات النهوض بالجامعة العربية .

> وكانت قمة الدوحة الاخيرة قد رحبت بالخطوات والاجراءات التى اتخذها الامين العام للجامعة العربية لاعادة هيكلة الأمانة العامة للجامعة وتطوير أنظمتها ، تنفيذا للتكليف الصادر من قمة بغداد .

> وأخذت قمة الدوحة علما بقرار وزراء الخارجية العرب فى 6 مارس بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية من الدول الأعضاء والأمانة العامة للنظر فى المقترحات والتوصيات الواردة فى تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى برئاسة الأخضر الابراهيمى ، وموافاة الامانه العامة للجامعة بملاحظاتها ووضعها موضع التنفيذ وفق أولويات ومراحل وجداول زمنية وعرض نتائج اعمال اللجنة على مستوى الجامعة على المستوى الوزاري.

أ.ش.أ