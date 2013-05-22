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وفيق ينتهي من “قبل الربيع” ويستكمل تصوير “الركين”

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وفيق ينتهي من “قبل الربيع” ويستكمل تصوير “الركين” وفيق ينتهي من “قبل الربيع” ويستكمل تصوير “الركين”

 انتهي  الفنان أحمد توفيق من تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد ” قبل الربيع”  في شوارع الإسكندرية منها شاطئ إستانلي والمرسي أبو العباس ومكتبة الإسكندرية.

الفيلم يرصد واقع الحياة في في الشهور الأخيرة التي سبقت الثورة ويلقى الضوء على الشخصيات المهمة التي كان لها دور هام في قيام الثورة ومنهم عبد الرحمن منصور الشاب الذي اختار يوم 25 يناير لتقوم به الثورة، الفيلم إنتاج مشترك بين مخرجه أحمد عاطف والمركز القومي للسينما ويشارك أحمد وفيق في بطولته هنا شيحا وحنان مطاوع وعمرو ممدوح، ويجسد وفيق ضمن أحداث الفيلم دور ناشط سياسي يعتبر من أهم الشخصيات التي ناضلت لقيام الثورة.

وعلى الجانب الآخر يستكمل حاليا أحمد وفيق تصوير دوره في مسلسل “الركين” ويشاركه في بطولة المسلسل محمود عبد المغني ولقاء الخميسي واحمد خليل وميس حمدان ومادلين طبر وياسر جلال وبهاء ثروت، المسلسل من تأليف حسام موسي واخراج جمال عبد الحميد.

وأشار “إن هذا العمل من الأعمال المهمة والتي ستنافس في جذب المشاهد خلال شهر رمضان المقبل، حيث إن القصة مشوقة وتمس العديد من القضايا التي تشغل المواطن المصري البسيط والصراع بين الخير والشر والأثرياء والفقراء وقضايا الشباب والمرأة والعلاقات الأسرية التي أصابها التفكك والانقسامات، فهى تمس كافة مستويات المجتمع حيث يتناول الحياة اليومية لسايس حاصل علي مؤهل متوسط ويمثل نموذج إيجابي للكفاح للحصول علي لقمة العيش الشريفة “.

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