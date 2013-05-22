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3 ملثمون يستولون على 128 ألف جنيه مرتبات العاملين بتموين قليوب

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3 ملثمون يستولون على 128 ألف جنيه مرتبات العاملين بتموين قليوب 3 ملثمون يستولون على 128 ألف جنيه مرتبات العاملين بتموين قليوب

 

حملة امنية – أرشيفية

كثفت أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها للبحث عن مجهولين هاجموا مدير إدارة تموين قليوب وسرقوا منه مبلغ 128 الف جنيه مرتبات العاملين عقب صرفها من بنك بقليوب.
> وتلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا بالواقعة ،وبالفحص تبين قيام 3 ملثمين بالإستيلاء علي 128 ألف جنيه ، قيمة مرتبات الموظفين بالإدارة من مدير الادارة ومندوب الصرف عقب خروجهم من بنك القاهرة فرع قليوب وقبل إستقلاله سيارة الإدارة وبصحبته أثنين من الموظفيين فوجىء بثلاثه ملثمين يشهرون الأسلحه فى وجهه وإستولوا منه على حقيبة المبلغ وبها 128 ألف جنيه وفروا هاربين.

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