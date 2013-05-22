الوطنية لحقوق الانسان تطالب بتطهير سيناء بعد رجوع الجنود

صرح محمد نعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان اننا نتوجه بالشكر لقواتنا المسلحة على العملية النظيفه التى فرغت من تلوث تراب سيناء بالدم المصرى ورجوع جنودنا وابنائنا بدون قطرة دماء واحده ، وذلك عقب عمليات تفوض واسعه بين جهاز المخابرات العامة وشيوخ القبائل والمختطفين .

واضاف نعيم اننا نبحث اليوم عن رجوع هيبة الدوله التي اصبحت فى مهب الريح لكل من تسول له نفسه فى اقتحام مؤسسات الدولة واسقاط هيبتها ، وعلى القوات المسلحة ان تبدأ عمليات التطهير الفورية فى كل بقاع سيناء بالتعاون مع شيوخ القبائل السيناوية ، والعمل ايضا على رفع الحالة الاقتصادية لسيناء .

واشار نعيم اننا نرحب بالغاء معاهدة السلام مع اسرائيل وجاهزين الي الحرب معهم وعلي الجيش ان يفتح باب التطوع ونحن علي استعداد نغزو غزة واسرائيل ، وذلك رداً على الجرائد الاسرائيلية اليوم التى صرحت ان وجود الجيش المصرى بسيناء هو انتهاك لاتفاقية السلام .