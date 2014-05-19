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بالصور: نجوم مصر يودعون حسين الإمام بالدموع

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بالصور: نجوم مصر يودعون حسين الإمام بالدموع بالصور: نجوم مصر يودعون حسين الإمام بالدموع

الإثنين 19-05-2014 23:32

صدمة شديدة تعرّض لها الوسط الفنّي بعد الوفاة المفاجئة للنجم حسين الإمام الذي توفّي أمس عن عمر 63 عاماً بعد أزمة صحية لم تستمر سوى وقت قصير وفارق بعدها الحياة حتى قبل وصول سيارة الإسعاف لمنزله.
وفي صباح يوم الأحد أقيمت جنازة النّجم الراحل في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسن وسط حضور عدد كبير من الفنانين حرصوا على وداع صديق عمرهم بالدّموع والحزن الذي طغى بقوة على الحاضرين.
وقد حرص على حضور الجنازة وزير الثقافة محمد صابر عرب، والكاتب وحيد حامد، والإعلامي عمرو أديب، والفنانين محمد هنيدي، وماجد المصري، ونهال عنبر، وندى بسيوني، وحسين فهمي، وخالد النبوي وغيرهم.

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سيدتي

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