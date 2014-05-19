السيسي.. ساحر أوز

في قصة الأديب الأمريكي ليمان فرانك بوم التي تم تحويلها لفيلم شهير تحت اسم "ساحر أوز"، تهرب الفتاة دورورثي وتبحث عن شخص يقال إنه يحقق كل شيء لمن يتمناه ويدعى "ساحر أوز".

وفي طريقها لهذا الساحر.. تقابل "خيال مآتة" يريد عقلا لأنه لا عقل له، ويتمنى يوما ما أن يكون لديه عقل مثل الجميع، ثم تقابل رجلا صفيحيا يريد قلبا مثل بقية المخلوقات..كي يمكنه بهذا القلب أن يحب وأن يختبر عواطفه ويخوض التجارب الشعورية التي يخوضها الآخرون.. ثم أخيرا تقابل أسدا يريد أن يكون شجاعا كبقية الأسود بدلا من جبنه وخوره اللذين يجعلانه أقرب لقطة!

حين تصل دورورثي هي والفزاعة والرجل الصفيح والأسد الجبان لساحر أوز الذي يحقق كل الطلبات، يفاجأون بأنه شخص عادي جدا وطيب جدا يختبئ خلف هالة من الغموض والتأليه التي يداري بها عاديته وضعفه! لكنه سيحل لكل منهم عقدته ويحقق أمنيته بحيل بسيطة جدا..كأن يعطي الرجل الحديدي قلبا ليعلقه في رقبته بحيث يتدلى على موضع القلب من الصدر.. وبعد أن يقنع كلا منهم بأنه الشخص الذي يريد أن يكونه فعلا!

الشاهد من القصة، أن الشخص الغامض الذي يحقق أمنيات الجميع وبمقدوره أن ينفذ لكل شخص طلبه، هو في نهاية المطاف شخص بسيط، بل ربما مخادع ويتخفى حول هالات الغموض كي يبسط نفوذه الوهمي، لكنه على الأقل يمتلك قوة الإيهام، وعاطفة العطاء.

وبالإيهام والعاطفة، يحقق لكل شخص مطلبه..

يحس الرجل الحديدي- أو يتوهم- أنه يحس بالفعل.. ويزأر الأسد الجبان شجاعة كأنه ولد هصورا جسورا.. ويفكر خيال المآتة بعقله الجديد كأنه عبقري زمانه..

والفلسفة هنا "كله بالحنية يفك".

ولا أظن أنه من قبيل المبالغة، إنصافا وتحاملا في آن معا، أن أحس تشابها عميقا بين المشير السيسي وساحر أوز.

يلتف حول السيسي فلول دولة مبارك، ومطاريد يناير، وأحلاف يونيو، وقلة شبابية وجحافل في أربعينيات وخمسينيات العمر، وطامحون في نموذج اقتصادي ليبرالي، وآملون في صيغة اشتراكية مبتكرة، ومؤمنون بدولة بوليسية، وحالمون بدولة "عُمرية" يسأل فيها السيسي عن البغال والبشر معا.. أيهما تعثر.

ويبدو السيسي في مقر حملته المنعزل، وفي ظهوراته عبر الفيديو كونفرانس، التي تشبه تجليات القديسين فوق قباب الكنائس، وظهورات الأولياء في العراق ومصر في وقت واحد، يبدو كأنه محجوب عنا أو كأنا محجوبون عنه، لعوامل تتعلق بعنصر الإيهام الضروري، بأكثر مما تتعلق بالتهديدات التي تطارد حياته (ربنا يحفظه).

أظن أن السيسي بحاجة لحسم ما الذي سيعطيه وما الذي سيمنعه، إذ إن مطالب الطامحين والملتفين حوله، متضاربة بالضرورة، سياسة واقتصادا، وإنسانيا قبل كل شيء.

وانتصاره في انتخابات الرئاسة، برأيي، سيحسم قرارا ديكتاتوريا لجيل من المصريين، في عقدهم الخامس والسادس، اختاروا أنه "كفاية ثورة لحد كده"، وقرروا استئناف "الحياة" تحت سقف معلوم مسبقا من الغم والنكد، لكنه أبدا لا يصل إلى حد الفجيعة اليومية.

وعلى السيسي أن يدرك أنه عند لحظة ما، يتكشف للمريدين حقيقة ساحر أوز.. يصلون إليه في مقر اختبائه الألوهي الذي يحكم منه أمنيات البشر، يعاينونه عن قرب، ويتعرفون على ضعف حيلته وقلة قوته وهوانه على الناس.

وأنه عند لحظة الانكشاف والمكاشفة، سيدفع ضرائب كثيرة، إذ إنه لم يقل بوضوح ومنذ البداية ما الذي سيعطيه وما الذي سيمنعه، ولو على هيئة برنامج انتخابي يحمل تعهدات سياسية واقتصادية وإنسانية واضحة.

طيبون أولئك الذين يمنحون كل شيء من أماكنهم المعزولة.. وأطيب منهم الذين يصدقون أنهم أخذوا شيئا!

ابتسم! أنت في مصر، حيث الواقع والخيال منسوجان سويا في ثوب واحد.