آل صالح: المملكة تدعم الوسطية والتواصل بين الحضارات لتحقيق السلام في العالم

نوه سفير المملكة في استراليا ونيوزيلاندا نبيل بن محمد آل صالح باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين في رعاية الدين الإسلامي ونشر مبادئه القائمة على أسس الاعتدال والوسطية وثقافة الحوار والتواصل بين الحضارات والثقافات في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العالم.

وأشاد آل صالح خلال لقائه بالشيخ الدكتور صالح بن محمد بن طالب إمام وخطيب المسجد الحرام الجمعة بمبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والحضارات المعبرة عن الرغبة الصادقة عند المسلمين في التواصل والتعاون مع أمم العالم وحضارته في حماية المشتركات الإنسانية.

بدوره، أعرب بن طالب عن شكره وامتنانه للسفير آل صالح على اهتمامه ورعايته وعلى الدعم الذي وفرته السفارة وأعضائها لإنجاح زيارته إلى استراليا، مؤكداً أهمية إعلاء صورة الإسلام وتعاليمه ومبادئه.

وكان إمام وخطيب المسجد الحرام قد وصل الى العاصمة الاسترالية كانبيرا صباح الجمعة وألقى الخطبة بمسجدها، وشدد خلالها على أن قيم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة تدعو للتكاتف والتعاضد والعمل على منهجه الصحيح الذي مصدره القرآن والسنة. كما زار مقر السفارة في كانبيرا، وتجول في مقر الملحقية الثقافية واجتمع مع أعضائها ومنسوبيها.