«الإغاثة» تجري 250 عملية جراحية في لحج اليمنية

أجرت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي (250) عملية جراحية في بعض التخصصات الطبية مثل المسالك البولية وجراحة العظام للأطفال لعدد مماثل من المرضى والمريضات في مدينة (لحج) في جمهورية اليمن، في إطار الجهود المبذولة لتقديم أقصى الخدمات الصحية للفقراء والمحتاجين لاسيما وان مثل هذه الفئة من الفئات الفقيرة لا تملك القدرات المالية لإجراءات مثل هذه العمليات.

وأفاد الأمين العام المكلف للهيئة إحسان بن صالح طيب أن الهيئة وفي غضون الأيام الفائتة كانت قد أرسلت إلى هناك فريق طبي يضم عدداً من الاختصاصيين لإجراء هذه العمليات، واستعان بعدد من الممرضين والفنيين من أحد المستشفيات اليمنية.

وأضاف أن الفريق الطبي السعودي أقام لهذا الغرض الإنساني مخيماً استقبل فيه كل هؤلاء المرضى، واستغرقت هذه المهمة (8) أيام وعلى فترتين متواصلة مما جعل كل هذه العمليات تتكلل بالنجاح.

وأشار الطيب إلى أن هذا الفريق الذي ترأسه الطبيب السعودي حسن فدعق استشاري جراحة الحروق والتجميل بمستوصف الملك فهد بالدمام بذل جهوداً طيبة حيال هؤلاء المرضى بغية إزالة تلك المعاناة الشديدة عن كاهلهم.