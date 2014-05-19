د. كعبان : « الورك والركبة » من أكثر عمليات العظام شيوعا وسهولة

أوضح الدكتور سعيد محمد كعبان، استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والإصابات الرياضية ومناظير المفاصل بمستشفى قوى الامن بالرياض، أن عمليات تبديل المفاصل أصبحت من العمليات السهلة المتيسرة ويتم فيها الاستعاضة عن المفصل التالف( الخشن، المتآكل) بمفصل صناعي يؤدي الحركة بشكل سلس وسهل وبدون ألم، يتمكن الشخص بعدها من القيام بالنشاطات اليومية الضرورية للحياة بمختلف أنواعها.

وقال ل " الرياض" إن تغيير مفصلي الورك والركبة خاصة أصبحت من اكثر عمليات جراحات العظام شيوعا. وأوضح أنه يتم تغيير المفصل كلياً أو جزئياً بناء علي حالة الشخص، ودرجة الاحتكاك، فمفصل الورك قد يتم تغيير جزء منه فقط، والركبة قد يتم تغييرها كليا عن طريق استبدال طرفي المفصل من ناحية الفخذ والساق.. ويكون المفصل الجديد من جزءين معدنيين بينهما جزء بولي الثلثين، أو ما يعرف لدى العامة بالبلاستيك.

احيانا قد تجري عملية استبدال المفاصل للركبتين على مراحل زمنية قد تكون بنفس وقت التنويم او يكون بينهما فترة زمنية قد تمتد الى 3 اشهر او اكثر، ويعود الامر في تحديد ذلك على مراحل الاحتكاك وحالة المريض الصحية وقرار الطبيب . وفي شرح للخطوات الفنية التي تسبق عمليات التغيير والاستبدال، وتلك التي تأتي بعدها، أشار الدكتور كعبان إلى أنه ينصح من تجرى له هذا النوع من العملية بعدم الإجهاد كالجلوس بالأرض والتربع ، والجلوس على الكرسي.