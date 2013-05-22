محافظة أسوان: نستثنى المرافق الرئيسية والخدمية من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

اكد المهندس محمد مصطفي السكرتير العام لمحافظة أسوان خلال الاجتماع التنسيقى الذى عقد اليوم لمواجهة التداعيات السلبية للانقطاع المتكررللكهرباء أنه تم الاتفاق علي التنسيق بين شركة توزيع الكهرباء والجهات الحكومية لاستثناء المرافق الرئيسية كمحطات مياه الشرب والصرف الصحي والري عن خطة تخفيف الأحمال ، بجانب توفير مولدات ديزل لهذه المرافق الخدمية ومنها المستشفيات والمراكز الصحية.

وأضاف أن محافظ أسوان مصطفي السيد، كد أن تلافي أي مشاكل تواجه قيام هذه الجهات الخدميه عن أداء دورها في توفير مياه الشرب والري ، وأيضاً تأمين حياة المواطنين داخل المستشفيات حيث يعتبر ذلك خط أحمر سيتم الحفاظ علي عدم الاقتراب منه بما لا يخل من خطة وزارة الكهرباء في ترشيد الاستهلاك .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد رشدي كبير مهندسي تشغيل بقطاع كهرباء أسوان علي أن خطة تخفيف الأحمال تقوم علي أساس العدالة بين المناطق السكنية التى يتم فصل التيار الكهربائي منها لمراعاة موسم الامتحانات وارتفاع درجات الحرارة ، وخاصة أن هذه الخطة تأتي لمواجهة زيادة الاستهلاك عن المعدل الطبيعي لخطةوزارة الكهرباء والطاقة ، وعدم وجود محطات كهرباء جديدة تغطي زيادةالاستهلاك في الوقت الحالي .

وتابع بجانب السرقات المتكررة والمستمرة للتيارالكهربائي والتي من الضروري الإبلاغ عنها حتى يتم التعامل القانوني معها، مع كثرة المناطق العشوائية علي مستوي الجمهورية والتي يقوم فيها الأهالي بتوصيل الكهرباء إلي منازلهم دون الرجوع إلي شركات توزيعالكهرباء بالتعاقد الشرعي والقانوني لتوصيل التيار لافتاً إلي أن شركةالتوزيع بالمحافظة غير مسئولة عن انقطاع التيار الكهربائي ، وإنما يتم بواسطة مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي والتي تقوم بفصل بعض المغذيات لفترات بالتناوب تتراوح ما بين ساعة إلي ساعتين كحد أقصي بصفة يوميه وبالتوازي يتم تخفيف الأحمال علي مستوي محافظات الجمهورية بالتنسيق مع مراكز التحكم الإقليمي المتواجد ببعض المحافظات.