28 مشروعاً لإنارة أحياء وطرقات الأحساء

الأحساء - صالح المحيسن

أكد أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان الأمانة تُنفذ حالياً 28 مشروعاً للإنارة في الطرقات والاحياء، تم انجاز مشروعين منها ويتمثل ذلك في تركيب 300 عمود انارة بحي عين نجم في مدينة المبرز، تركيب 325 عمود انارة لمشروع استكمال تطوير طريق الظهران في المرحلة الثانية "طريق بقيق".

بدوره أشار مدير إدارة الكهرباء المهندس عبدالله الجنبي الى ان الاعمال تتواصل في الفترة الراهنة لتنفيذ 26 مشروع انارة تراوحت نسب إنجازها بين 25-90 % حيث سيتم تركيب 8304 عمود انارة و76 محطة كهرباء وإزالة الاعمدة القديمة بعدد 1200 عمود لمُجمل المشاريع، مبيناً ان هذه المشاريع تتضمن انارة مشروع سفلتة المخططات والطرق والبلدات والهجر في المرحلة الثانية، انارة مشروع تحسين وتجميل مداخل وميادين مدينتي الهفوف والمبرز، مشروع استكمال تطوير انارة الطرق الرئيسية لمدينتي الهفوف والمبرز، انارة مشروع سفلتة المخططات والطرق والبلدات والهجر في المرحلة الثالثة، انارة مشروع رفع كفاءة الطرق الفرعية بالاحياء القديمة، انارة مشروع تحسين وتجميل المداخل والميادين "شارع المزروعية"، انارة مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الملك عبدالله في المرحلة الأولى، انارة مشروع تطوير شوارع وطرق مدينتي الهفوف والمبرز والهجر التابعة لها في المرحلة الثانية، استبدال الاعمدة التالفة وسط مدينة الهفوف، انارة مشروع استكمال سفلتة صناعية مصانع الطابوق والخرسانة، انارة مشروع سفلتة مخططات الهفوف، انارة مشروع تطوير طريق الخليج، انارة مشروع سفلتة المخططات والطرق والهجر "شارع الامراء – حي النايفية"، استبدال الاعمدة التالفة بمدينتي الهفوف والمبرز في المرحلة الثانية، انارة مشروع استكمال سفلتة المنطقة الصناعية بالمرحلة الثانية، انارة مشروع تطوير الطريق الرابط بين القصور الملكية والمطار، مشروع تركيب أعمدة انارة ل "هجرة فضيلة – الطرق الزراعية"، انارة مشروع سفلتة احياء مخططات منح الأمانة، انارة مشروع السفلتة وانشاء الأرصفة في "احياء النسيم والمزروع"، مشروع استبدال الاعمدة التالفة بمدينة المبرز، مشروع انارة الاحياء المسفلتة بالمبرز، مشروع انارة الهجر التابعة لمدينتي الهفوف والمبرز، مشروع استبدال الاعمدة التالفة بحي الملك فهد بالهفوف، انارة نفق مشروع تطوير تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الديوان، انارة مشروع تطوير الطرق المرتبطة بمنتزه جبل الشعبة.