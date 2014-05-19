«كفاءة» يطلق المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة..غداً

ينظم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يوم غدٍ المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة 2014م الذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 21 – 23 رجب 1435ه الموافق 20 – 22 مايو 2014م في قاعة المؤتمرات بمقر المدينة، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والمختصين في شؤون كفاءة الطاقة بالمملكة.

ويهدف المنتدى إلى استعراض ما تم اعداده عبر منظومة عمل البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة وجهود ومنجزات الجهات المشاركة في اللجنة الادارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، إضافةً الى التعرف على بعض التجارب العالمية في مجال عمل البرنامج، كما يسلط المنتدى الضوء على أبرز سياسات واستراتيجيات كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية، والممارسات المثلى لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني، والنقل والصناعة.

ويوفر المنتدى فرصة للمشاركين للتعرف على أبرز الجهود والمهام التي نفذتها فرق عمل البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة خلال فترة عامين، وتكاملها مع جهود كافة الجهات الحكومية المعنية، للسيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة ورفع كفاءة استخدامها في المملكة، كما يشكل المنتدى فرصة سانحة للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية التي يقدمها نخبة من المختصين في مجال كفاءة استهلاك الطاقة.

ويستهدف منظمو هذا المنتدى والمعرض المصاحب المسؤولين المختصين والمهتمين بقطاع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في الجهات الحكومية، وكبرى الشركات الوطنية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص في مجال التكييف والعزل الحراري وأنظمة الإنارة، وشركات خدمات الطاقة، ومختبرات المطابقة.

وخلال يومي عمل تسبق المنتدى يعقد المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مقر المدينة ورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات كفاءة الطاقة يستفيد منها المعنيون في القطاعين الحكومي أو الخاص وكذلك القطاع الصناعي، كما يصاحب المنتدى معرض شامل يضم كافة الشركات الوطنية المصنعة والموردة والشركات المختصة في مجال أجهزة التكييف، والإنارة، والعزل الحراري، وغيرها، تعرض أبرز منتجاتها والتقنيات الحديثة والتوجهات العالمية في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

ويتضمن المنتدى عددا من المحاور تشمل نظرة عامة على كفاءة الطاقة في المملكة، ومسيرة وجهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، مع عرض لأنشطة وتجارب بعض الجهات المشاركة في اللجنة الإدارية للمركز في مجال كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة في قطاع المباني ومختبرات كفاءة الطاقة والتجارب العالمية في هذا المجال.

وتم تخصيص موقع إلكتروني للمنتدى يتضمن كافة التفاصيل والمعلومات للمهتمين بالمشاركة والتسجيل في الفعاليات ( www.eeforum.sa )