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تعليم جازان يطلق البرنامج الوقائي الوطني «حماية»

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تعليم جازان يطلق البرنامج الوقائي الوطني «حماية» تعليم جازان يطلق البرنامج الوقائي الوطني «حماية»

    أطلقت الادارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة التوجيه والارشاد البرنامج الوقائي الوطني (حماية) للطلاب والطالبات الذي تنفذه إدارة التوجيه بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة محمد الحارثي ومشرف التوجيه والإرشاد بالوزارة الدكتور ناصر العريني.

وقد دشن الحارثي البرنامج مرحباً بالحضور ومبيناً أهمية تلك البرامج في تحصين أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات من الأفكار الدخيلة على مجتمعنا وخطورة الوقوع في آفة المخدرات

بعد ذلك استهل عادل الكندي من منسوبي وزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان الشقيقة برنامجه التدريبي بعنوان المهارات الشخصية والاجتماعية والموجه إلى منسوبي التوجيه والإرشاد من مشرفين ومرشدين، يستمر البرنامج لمدة يومين.

الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التحصين الذاتي للطلاب والطالبات من تعاطي المخدرات بالسعودية وينفذ البرنامج شراكة مع وزارة الداخلية والمديرية العام مكافحة المخدرات، ويعمل في مسارين الأول حملة إعلامية على مستوى المملكة والآخر برامج توعوية وتدريبية ميدانية في أربع مناطق هي الرياض مكة المكرمة تبوك وجازان.

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