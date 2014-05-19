التدريب التقني والمهني ينظم أولمبياد الروبوت الثالث بالخرج

تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الادارة العامة لخدمات المتدربين بالمؤسسة وبدعم من صندوق المتدربين والمتدربات مسابقات أولمبياد الروبوت التقني الثالث على مستوى الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بالمملكة، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 21/7/1435 ه والذي تستضيفه الكلية التقنية بالخرج ويستمر ثلاثة أيام .

وأكد مدير عام خدمات المتدربين بالمؤسسة الأستاذ عال بن إبراهيم الحبيب أهمية مثل هذا الأولمبياد والمسابقات التقنية حيث تجعل ابناءنا المتدربين يحدثون معلوماتهم ويتناولون كل ما هو جديد في ظل الثورة المعلوماتية الهائلة والتي يعيشها العالم اليوم الذي أصبح كقرية صغيرة وتمنى الحبيب التوفيق والسداد وأن يحقق الأهداف المنشودة منه وهي نشر ثقافة الروبوت والتعريف به، وتأهيل وتحفيز المشاركين من المدربين والمتدربين لاستخدام تقنيات الروبوت في الحياة العملية، وإكساب المشاركين المهارات العلمية والعملية التطبيقية في المجالات التخصصية المختلفة، وإيجاد بيئة تنافسية تهدف إلى بناء وتعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات التعاون مع فريق العمل الواحد.

وأضاف أن أولمبياد الروبوت التقني يشتمل على العديد من الدورات التدريبية والمسابقات والتطبيقات في مجال الروبوت بين فرق الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمختلف مناطق المملكة .

يذكر أن الكلية التقنية بمحافظة الخرج يوجد بها أهم مراكز الموهوبين التقنيين بالمملكة حيث يعمل هذا المركز المتكامل على رعاية المتدربين الموهوبين وتنمية قدراتهم ومواهبهم ونشر ثقافة الموهبة بين أفراد المجتمع .