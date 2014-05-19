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«حجاجوفيتش»: «حسناوات السويد حلمهم يتجوزوا.. هل حد مصري عايز يساعدهم؟»

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«حجاجوفيتش»: «حسناوات السويد حلمهم يتجوزوا.. هل حد مصري عايز يساعدهم؟» «حجاجوفيتش»: «حسناوات السويد حلمهم يتجوزوا.. هل حد مصري عايز يساعدهم؟»

نشر الرحالة المصري أحمد حجاجوفيتش، صورة تجمعه مع 5 فتيات سويديات، وقال إن «حلمهم وأمل حياتهم يتجوزوا»، وتسائل: «حد من الشاب مصري مكون نفسه، وعايز يساعدهم على تحقيق الحلم؟».

وقال الرحالة المصري في صفحته على «فيس بوك»، الأحد: «خرجت مجموعة من الشابات السويديات بمظاهرة حاشدة في أهم شوارع عاصمة المملكة السويدية ستوكهولم، للمطالبة بتوفير الأزواج بعد أن نشرت نتائج إحصاءات أخيرة تظهر تراجعا ملحوظا بمعدل الزواج هناك».

«حجاجوفيتش» أضاف أن «البنات السويديات مش عايزين أي حاجة غير الزواج، وتكوين أسرة و الاستمتاع بالأطفال، والأمر ده صعب جداً في السويد، بسبب ازدياد عدد النساء مقارنة مع الرجال، بالإضافة إلى أن الشباب السويدي مش عايز يتجوز».

وصف «حجاجوفيتش» مظاهرة السويديات للمطالبة بالزواج بـ«الأولى من نوعها التي يراها خلال سفره إلى ١١٣ دولة في العالم».

واختتم «حجاجوفيتش»، بقوله: «شايفين فرحة البنات في السويد لما قولتلهم إن في مصريين مستعدين يساعدوهم ويعيشوا معاهم جنب الأهرامات في أم الدنيا ».

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