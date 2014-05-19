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بالفيديو .. شقيقة صباحي: أخويا كلم صدام حسين وطلع المصريين من السجن

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بالفيديو .. شقيقة صباحي: أخويا كلم صدام حسين وطلع المصريين من السجن بالفيديو .. شقيقة صباحي: أخويا كلم صدام حسين وطلع المصريين من السجن

حمدين صباحي

قالت الحاجة نادية، شقيقة حمدين صباحي، المرشح الرئاسي، إن شقيقها «عمل اللي مبارك معرفش يعمله، لما طلع السجناء المصريين من السجن في العراق».

وأضافت شقيقة صباحي في حوار مع برنامج «باختصار»، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مساء الأحد: «حمدين طلع السجناء المصريين أيام حسني مبارك لما كان رئيس ومعرفش يطلعهم، أخويا كلم صدام وطلع السجناء المصريين في العراق».

وأوضحت: «حمدين صباحي هياخد أصوات كتيرة وهياخد 90 % من الأصوات، دي بلده لازم يطلع فيها الأول إن شاء الله».

وأكدت الحاجة نادية أن صباحي لم «مفيش على راسه باطحة ومشغلش أحد من أقاربه وهو فى البرلمان»، مضيفة: «لو جاتله وظيفة بيقول الغلبان هو اللي يستحقها، بيقول اشغل اللي مش لاقي شغل خالص أحسن».

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