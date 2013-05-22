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الدولار يستقر بعد طرح المركزي 800 مليون دولار.. وتوقعات بانخفاضه بالسوق السوداء

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الدولار يستقر بعد طرح المركزي 800 مليون دولار.. وتوقعات بانخفاضه بالسوق السوداء الدولار يستقر بعد طرح المركزي 800 مليون دولار.. وتوقعات بانخفاضه بالسوق السوداء

كتب : إسماعيل حماد منذ 57 دقيقة

كشف مصدر مصرفي بارز أن سعر صرف الدولار شهد استقرارًا خلال التعاملات الصباحية، بعد طرح البنك المركزي 800 مليون دولار لتلبية احتياجات عملاء البنوك لتغطية عمليات استيراد لسلع استراتيجية، وتراوح سعر العملة الأمريكية في السوق الرسمية بين 698 قرشًا و701 قرشًا للشراء والبيع على الترتيب، فيما توقع متعاملون بانخفاض سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء إلى مستويات قريبة من مستوى 7 جنيهات.

من جانبه، قال سليمان الأعصر عضو مجلس إدارة شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن طروحات البنك المركزي هدفها تلبية احتياجات ملحة للمستوردين من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن حجم طلبات فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع يفوق بكثير ما يطرحه المركزي؛ لذا فإن تداعيات طرح المركزي غالبًا ما تكون مؤقتة، مشددًا على أن الأزمة تكمن في حالة عدم الاستقرار السياسي، ورغم أن المركزي يقوم بدوره المنظم للسوق على أكمل وجه إلا أنه لن يستطيع القضاء على السوق السوداء منفردًا.

وأضاف الأعصر أن المركزي يستطيع التدخل بالبيع والشراء ويقدر أن يحدد الدولار بالبنوك وشركات الصرافة، لكن القضاء على السوق السوداء يتطلب توفير مصادر دولارية مستمرة، ولتحقيق ذلك يبقى الأمر مرهونًا بالاستقرار السياسي.

وقال متعاملون في السوق إن سعر تداول العملة الأمريكية بالسوق السوداء يتراوح بين 725 و735 قرشًا حتى الآن، ومن المتوقع أن تنخفض تلك الأسعار بعض طرح البنك المركزي كمية ضخمة من النقد الأجنبي في السوق المحلية اليوم.

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