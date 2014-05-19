معتز عبدالفتاح: “الكتاتني” قال للسيسي قبل 30 يونيو “اللي اتفقت عليه مع مرسي هنعمله”

كشف معتز بالله عبدالفتاح، الباحث السياسي، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع محمد مرسي، الرئيس المعزول، والمشير عبدالفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، والفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع، في 26 يونيو 2013.

وقال “عبدالفتاح” في برنامجه “باختصار”، على قناة “المحور”، مساء الأحد: “الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها، وصدقي صبحي، رئيس الأركان، قابلوه في 26 يونيو في قاعة المؤتمرات الكبرى، علشان الأوضاع اللي كانت في البلد”.

وأضاف: “السيسي وصدقي صبحي، كانوا بيفهموا الرئيس إحنا في وضع حرج، والأمور صعبة والناس محتقنة، والأعداد اللي هتنزل في 30 يونيو ممكن تكون كتيرة جدا، والبلد تواجه مأزق، والمثقفين عندهم احتقان، ولكن الدكتور مرسي كان شغال لوحده”، مؤكدا: “والله بقول حقائق ووقائع”.

وتابع “عبدالفتاح”: “مرسي طمن السيسي، وقاله الأمور هتعدي على خير باذن الله”.

وواصل حديثه قائلا: “المشير السيسي وهو داخل قاعة المؤتمرات قبل خطاب مرسي، ده يثبت إن فيه اتصال وثيق بين مرسي ومكتب الإرشاد، السيسي قابل محمد سعد الكتاتني، وقاله اللي انت اتفقت عليه مع الرئيس هتسمعه بالمللي، إحنا واعيين بالمشاكل وعارفين الغلط فين وهنحاول نحله، فالسيسي قاله ياريت عايزين المشاكل تتحل”.

واختتم: “لكن مرسي طلع وكل اللي اتفقوا عليه عمل عكسه تماما”، مضيفا: “أنا سمعت الكلام ده من الطرفين، والكارثة الطرفين بيقولوا نفس الكلام، ومرسي كان يفاخر إنه مش بيسمع كلام حد ولا تفرق معه التفاصيل”.