محافظ القليوبية: على مسؤليتى لايوجد مليم واحد فى المحافظة لتطوير العشوائيات من عام 2008

كشف المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه لا يوجد مليم واحد فى المحافظة من أجل تطوير العشوائيات منذ عام 2008 مؤكدا أن هذا الكلام على مسؤليته وأنه على استعداد للمسائلة عن ذلك أمام الجهات الرقابية وأمام الشعب، مشيرا إلى أن مشكلة العشوائيات فى مصر تحتاج لوزارة لوحدها حيث وصل عدد المناطق العشوائية ل2200 منطقة عشوائية منها 380 منطقة فى حالة خطرة.

وأضاف محافظ القليوبية خلال لقائه على فضائية دريم2 :” أن المحافظة تعمل على قدم وساق من أجل الإنتهاء من أعمال الصيانة والتجديد فى ميدان شبرا الخيمة، مؤكدا أنه سيتم الإنتهاء منه فى نهاية شهر يونيو القادم”، وصرح الوزير أن هناك العديد من الوزارات تكاتفت فى تحمل تكلفة تجديد ميدان شبرا، لأن القليوبية من المحافظات التى تعانى من كثافة مرورية كبيرة تحتاج لحلول ” .

أما قيما يتعلق بالتعديات على الأراضى الزراعية فى المحافظة خاصة مع تزايد ظاهرة بناء الملاعب الرياضية عليها، أشار الوزير أنه منذ بداية توليه مهام المحافظة أزال الكثير من التعديات على الأراضى الزراعية آخرها ازالة ملعب رياضى من على الطريق الدائرى المقابل لشبرا الخيمة، واكد أن أهالى المحافظة يشهدون على ذلك.

وقال المحافظ أنه اذا لم يقوم صاحب الأرض التى حولها لملعب رياضى بإرجعها مرة اخرى فستقوم المحافظة بسحبها منه بشكل مؤقت وسيدفع مقابل حتى يستطيع استرداده مرة أخرى.

وعلى صعيد آخر كشف المحافظ أن مشكلة مكامير الفحم التى تعانى منها القليوبية خاصة بطريق خط ‏12 تم اتخاذ قرار نهائى بإزالتها وذلك حفاظا على صحة المواطنين مؤكدا انه يتم أرسال قوافل طبية كل شهر من أجل علاج المواطنين ، كما تقرر تحويل مستشفى مركزى لمستشفى للصدر .

وأشار محمد عبد الظاهر أنه خلال سنة سيتم نقل مكامير الفحم بمساعدة وزارة البيئة لمناطق خارج الحزام السكانى وأضاف “عبد الظاهر” أن الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة، تفقدت المنطقة واتفقت على أن هناك 250 فدانًا فى صحراء بلبيس مخصصة لهذه الصناعة حتى لا يتم الإضرار بها.

وعن مأساة الصرف الحى التى تعانى منها قرى محافظة القليوبية كشف المحافظ أن 80% من هذه القرى لايوجد بها صرف صحى ، وهذه مأساة حقيقية يحاول جاهدا العمل على حلها، مؤكدا أنه تم الانتهاء من 30 % من شبكات الصرف الصحى سيتم تسليمها فى شهر يونيو القادم.

ودعى المحافظ المواطنين للتكاتف مع الحكومة من أجل حل المشاكل لأنه لا تستطيع أى حكومة فى العالم أن تعمل منفرد مؤكدا أن تطبيق اللامركزية فى الإدارة المحلية والتى نص عليها الدستور سيسهل كثيرا فى عمل المحافظ.