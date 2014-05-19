الخارجية: عدد المشاركين في انتخابات 2014 تخطى كل الانتخابات السابقة

قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية, إن عدد المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات الرئاسية، بلغ 285 ألف ناخب، مضيفًا: «هذا العدد تخطى كل الانتخابات السابقة سواء استفتاء مارس 2011 أو رئاسة 2012».

وأضاف «عبدالعاطي» في مُداخلة هاتفية لبرنامج «باختصار» على قناة «المحور»، مع الدكتور معتز عبدالفتاح، مساء الأحد: «النتائج في الخارج وتجاوزنا 280 ألف نتيجة هامة جدا، لو حللنا النتائج دي هنصل لنتيجة رغبة المصريين في التغيير وتأييد خريطة الطريق».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: «النتيجة مبهرة تدعو للفخر، والبطل فيها المواطن المصري اللي وقف عدة ساعات في الكويت والسعودية وقطر والإمارات والمواطن المصري اللي سافر بالطيارة مئات الكليومترات ليصل لمقر الانتخابات».