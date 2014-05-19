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الخارجية: عدد المشاركين في انتخابات 2014 تخطى كل الانتخابات السابقة

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الخارجية: عدد المشاركين في انتخابات 2014 تخطى كل الانتخابات السابقة الخارجية: عدد المشاركين في انتخابات 2014 تخطى كل الانتخابات السابقة

السفير بدر عبد العاطي المتحدث بإسم وزارة الخارجية

قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية, إن عدد المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات الرئاسية، بلغ 285 ألف ناخب، مضيفًا: «هذا العدد تخطى كل الانتخابات السابقة سواء استفتاء مارس 2011 أو رئاسة 2012».

وأضاف «عبدالعاطي» في مُداخلة هاتفية لبرنامج «باختصار» على قناة «المحور»، مع الدكتور معتز عبدالفتاح، مساء الأحد: «النتائج في الخارج وتجاوزنا 280 ألف نتيجة هامة جدا، لو حللنا النتائج دي هنصل لنتيجة رغبة المصريين في التغيير وتأييد خريطة الطريق».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: «النتيجة مبهرة تدعو للفخر، والبطل فيها المواطن المصري اللي وقف عدة ساعات في الكويت والسعودية وقطر والإمارات والمواطن المصري اللي سافر بالطيارة مئات الكليومترات ليصل لمقر الانتخابات».

 

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