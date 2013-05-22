"المواد البترولية" تطالب بزيادة ربح توزيع أنبوبة البوتاجاز إلى 3 جنيهات

كتب : جهاد الطويل منذ 39 دقيقة

طالبت شعبة المواد البترولية برئاسة حسام عرفات، اليوم، بزيادة عمولة هامش ربح توزيع اسطوانات البوتاجاز جنيهًا، ليكون إجمالي هامش الربح ٣ جنيهات بدلا من جنيهان.

وقالت الغرفة، في بيان لها، إن هوامش الربح المقررة من التموين تقدر بـ"جنيهان" تقسم إلى 50 قرش عمولة توزيع، و150 قرش عمولة نقل، وأضافت أن محافظة الجيزة، وفقًا لقرار المحافظ، رفعت هامش الربح إلى 3 جنيهات، ودعت الغرفة إلى تعميم هوامش الربح من باقي المحافظين على مستوى الجمهورية للمستودعات.

وقالت شعبة المواد البترولية إنها تقدمت بمذكرة إلى هيئة البترول، عن أزمة البوتاجاز في مصر، وأشارت إلى أن تعاقب الوزراء وتغييرهم واحد تلو الآخر أدى إلى ضياع أوراق ومطالب هامة تتعلق بأزمة البوتاجاز.

وطالب عرفات، خلال اجتماع شعبة المواد البترولية اليوم، وزير التموين الدكتور باسم عودة، بضرورة تفعيل دور الشعبة في قراراته، باعتبارهم المعنيين بالتوزيع في السوق المحلي، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة برئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل لتوجيه مطالب الشعبة، بوقف "الالتفاف" حول أعضاء الشعبة في كل محافظة من خلال أعضاء "الحرية والعدالة"، والتعامل مع الشعبة في سياقها كاملة لدعم مطالب القطاعات المختلفة بكل محافظة.

وأشار عرفات إلى ضرورة توزيع كميات البنزين والغاز بشكل عادل على مختلف المحافظات، بخلاف محافظة القاهرة التي تحصل على نصيب الأسد وفقًا للتكدس السكاني، وذلك لسد احتياجات العجز بالمحافظات المكتظة بالسكان.