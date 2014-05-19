ولي العهد يحتفي بالملك خوان كارلوس.. ويبحث معه دعم العلاقات وقضايا الساعة

عقد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس اجتماعاً ثنائياً مع جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا في قصر سموه بجدة جرى خلاله مناقشة العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

بعد ذلك انضم وفدا البلدين الرسميين للاجتماع حيث ناقش المجتمعون العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالح الشعبين بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الوزير المرافق ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، فيما حضره من الجانب الإسباني معالي وزير الدفاع بيدرو مورينيس اولاته ومعالي وزيرة التنمية والأشغال العامة آنا ماريا باستور ومعالي وزير الصناعة والطاقة والسياحة خوسيه مانويل سوريا ومعالي رئيس الديوان الملكي رافائيل اسبو تورنو كارو وسفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خواكين بيريث بيانوبيا.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد استقبل في قصره بجدة أمس جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا. ولدى وصول جلالته القصر كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

بعد ذلك صافح الملك خوان كارلوس أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ورجال الأعمال، فيما صافح سمو ولي العهد الوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك إسبانيا. وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة غداء تكريما لجلالة الملك خوان كارلوس والوفد الرسمي المرافق.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد رئيس هيئة الطيران المدني وصاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد المستشار في ديوان سمو ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ورجال الأعمال والوفد الرسمي المرافق لملك مملكة إسبانيا.