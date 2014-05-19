محمد بن راشد يفتتح أعمال منتدى الإعلام العربي ويرعى تسليم جوائز الصحافة العربية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تفتتح غداً الثلاثاء أعمال منتدى الإعلام العربي 2014 في دبي.

الجلسات تناقش قضايا المصداقية والحروب الافتراضية والمشهد بعد أحداث «الخريف»

ويشمل برنامج المنتدى العديد من الجلسات التي تناقش محاور تتعلق بواقع ومستقبل الإعلام العربي في ضوء المتغيرات السياسة والاجتماعية والثقافية وثورة المعلومات.

وفيما يلي برنامج الجلسات:

اليوم الأول الثلاثاء 20 مايو

الجلسة الأولى: «مستقبل الإعلام العربي»

عرض تقديمي للباحث العالمي روس داوسون الذي سينفرد بتسليط الضوء على مراحل قادمة سيبدأ فيها إعلام العالم العربي بالتشكل بناء على التحول الحادث في الإعلام، ويستعرض حسب الدراسة التي أجراها خطا زمنيا لانقراض الصحف الورقية من العالم بالاعتماد على نتائج دقيقة حول القنوات والمنصات الإعلامية الجديدة.

الجلسة الثانية: «الإعلام الجديد: ظواهر جديدة»

صارت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم إحدى أهم أدوات الانتشار والتأثير، وبات لها نجوم تتابعهم أعداد كبيرة من المعجبين والأنصار، وتبدو هذه الأعداد في ازدياد مطرد، حيث أصبح النجوم ظاهرة ذات تأثير كبير على محتوى شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة بين جيل الشباب، حيث ينحو المحتوى نحو البساطة في التعبير والنفاذ السهل للمعنى.

المحاور:

* هل نجوم عالم التواصل الاجتماعي هم فعلاً نجوم؟ أم مجرد فرقعات ستزول؟

* ما مدى تأثير هذه الظواهر في المتابعين والرأي العام مستقبلاً؟

* كيف تتعاطى الجهات الإعلامية اليوم مع هذه الظواهر؟ هل تعتبرها منصة داعمة أم منافسة؟

* ما سر انجذاب الجمهور لهذه الظواهر؟

* كيف يمكن الاستفادة من هؤلاء النجوم لايصال رسائل هادفة؟

مدير الجلسة: علا الفارس، إعلامية، قناة MBC.

المتحدثون:

* آدم صالح، وجه من الإعلام الجديد، أمريكا.

* أمجد المنيف، كاتب صحافي ومدون، السعودية.

* عبدالعزيز بن باز، وجه من الإعلام الجديد، الإمارات.

* فيصل البصري، وجه من الإعلام الجديد، الكويت.

* هتون قاضي، وجه من الإعلام الجديد، السعودية.

الجلسة الثالثة: «الحروب الافتراضية»

غيرت تقنيات الاتصال جذرياً من مفاهيم الحروب والأمن القومي، وباتت سيناريوهات «الحروب الافتراضية» حاضرة إلى جانب سيناريوهات الحروب التقليدية، ودخل في عناصر قوة الدول قدرتها على حماية شبكاتها الالكترونية، وكذلك قدرتها على تعطيل شبكات الاتصال والمعلومات لخصومها، يفرض هذا التطور مستقبلاً على وسائل الإعلام تحديات جمّة لاعتمادها التام على الشبكات.

المحاور:

* كيف تتعامل وسائل الإعلام مع هذا التحدي؟!

* هل بمقدور وسائل الإعلام الخاصة تحمل الأعباء المالية للحماية؟

* هل الأفراد والجماعات لاعب مهم في الحروب الافتراضية؟

مدير الجلسة: علي الخشيبان، كاتب، صحيفة «الرياض».

المتحدثون:

* صباح ياسين: باحث إعلامي وأكاديمي، الأردن.

* علي النعيمي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة.

* معتز كوكش: خبير تقنية المعلومات ومكافحة الجرائم الالكترونية.

* منصور الشمري، كاتب وأكاديمي، السعودية.

الافتتاح الرسمي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

الكلمات الافتتاحية:

* منى المري، رئيسة اللجنة التنظيمية.

* المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء- جمهورية مصر العربية.

الجلسة الرابعة: «الإعلام العربي.. والتصعيد الطائفي» بالتعاون مع قناة العربية

مع تنامي حالة الاحتقان في الشارع العربي نتيجة التطورات والأحداث السياسية المختلفة، ونتيجة لحجم المتغيرات التي تعيشها منطقتنا، ظهر التصعيد الطائفي في المشهد العام، إلا أن الخطورة تتصاعد مع تحول هذا التصعيد إلى لغة خطاب في وسائل الإعلام، وظهور منابر إعلامية يعتمد جهدها وتسويقها ومكاسبها على هذا التأجيج الطائفي - المذهبي، متجاوزة كل القيم الإنسانية المشتركة، والتي ظلت من أدبيات الإعلام الثابتة.

تتناول هذه الجلسة التصعيد الديني إجمالاً بما فيه التصعيد الشيعي - السنّي، والتصعيد المسيحي - الإسلامي في الإعلام العربي، وإمكانية وجود سبل لايقافه؟

المحاور:

* هل المشهد الراهن فيما يتعلق بالنعرة الطائفية والمذهبية معقول ومقبول؟

* من المسؤول عن وجود منابر إعلامية تمارس وتتاجر بهذا التصعيد؟

* في صراع التصعيد الطائفي «لا كاسب»، فمن المستفيد؟

* ما هي مسؤولية الإعلامي/ المؤسسات الإعلامية/ الرقابية/ والتنظيمية حيال ذلك؟

* كيف يمكن إيقاف هذه النبرات الطائفية في المستقبل القريب؟ وهل من حلول؟

مدير الجلسة: ريما مكتبي، إعلامية، قناة العربية.

المتحدثون:

* باقر النجار، أستاذ علوم الاجتماع، جامعة البحرين.

* عماد جاد، رئيس وحدة العلاقات الدولية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.

* مشاري الذايدي، كاتب وصحافي، السعودية.

* لقمان سليم، كاتب ومحلل سياسي، لبنان.

الجلسة الخامسة: «المشهد الإعلامي العربي بعد «الخريف»؟! بالتعاون مع قناة سكاي نيوز عربية.

خلال مواكبتها لأحداث ما عرف باسم «الربيع العربي» انخرطت وسائل إعلام عدة في الأحداث حتى صارت جزءاً منها. وبعد ثلاث سنوات ونيف توزعت تقييمات حال «الربيع» الراهنة بين من يرى أنه انتهى إلى «خريف» حافل بالانقسامات والصراعات، ومن يرى بأن تلك التأثيرات مازالت ممتدة في الحاضر والمستقبل.

المحاور:

* قراءة في حال وسائل الإعلام العربي قبل وبعد «الربيع/ الخريف» العربي.

* كيف تأثرت مهنية الإعلام ب«الربيع» العربي؟

* كيف يرى الإعلاميون الذين تابعوا الأحداث مسارات «الربيع» واتجاهاتها؟

* هل صعبّت الانقسامات والصراعات على الإعلام التزام الدقة والموضوعية والتوازن؟

مدير الجلسة: فضيلة سويسي، إعلامية، قناة سكاي نيوز عربية.

المتحدثون:

* جورج سمعان: صحافي وكاتب سياسي، لبنان.

* عائشة سلطان، كاتبة، صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

* عبدالله الشايجي رئيس قسم العلوم السياسية، جامعة الكويت.

* مأمون فندي، رئيس معهد الدراسات العالمية، لندن.

الجلسة السادسة: «مستقبل وسائل الإعلام الاخبارية في المنطقة»:

تناقش هذه الجلسة مستقبل وسائل الإعلام الاخبارية في المنطقة من منظورين، أولهما يركز على منظور متلقي هذه الأخبار، وثانيهما يلقي الضوء على الموضوع من وجهة نظر مزودي الأخبار.

مدير الجلسة:

* فيصل عباس، رئيس التحرير، موقع «العربية نت» باللغة الانكليزية.

المتحدثون:

* جون دانيسزوسكي، نائب الرئيس، كبير محرري قسم الأخبار الدولية، وكالة «الأسوشيتد برس» .

اليوم الثاني الأربعاء 21 مايو

الجلسة السابعة: «الإعلام العربي.. سؤال «المصداقية»

تعتبر «المصداقية» هاجساً دائماً لوسائل الإعلام باعتبارها المؤشر الرئيس على التزام قواعد وأخلاق المهنة. ومع انفتاح الفضاء وتقدم تكنولوجيا الاتصال تحسن حال «الصدقية»، وحمل ما عرف باسم «الربيع العربي» وعوداً بمزيد من التحسن. لكن حدث العكس، حيث أدارت وسائل إعلام عدة ظهرها لقواعد المهنة، وتحولت إلى طرف في الصراع على السلطة في دول «الربيع العربي» وباتت أقرب إلى «الإعلام الحربي» الموجّه للتعبئة والحشد..

المحاور:

* هل فعلاً اهتزت «صدقية» وسائل إعلام شهيرة بسبب انحيازها المعلن لأحد أطراف الصراع على السلطة في دول «الربيع العربي»؟ وهل أثر الانحياز في مكانتها وانتشارها؟

* هل بمقدور وسيلة إعلامية التزام قواعد المهنة وأخلاقياتها في دول تعيش مخاض تحولات ضخمة وصراعات مريرة على السلطة؟

* وسائل الإعلام تعبر بطبيعة الأشياء عن مصالح مالكيها، فكيف لها أن توفق بين هذه المصالح ومتطلبات «الصدقية»؟

* هل يستعيد الإعلام العربي مصداقيته مستقبلاً بعد أن اهتزت صورته؟

مدير الجلسة: فدى باسيل، إعلامية، قناة بي.بي.سي العربية.

المتحدثون:

* باسم الطويسي، عميد معهد الإعلام الأردني، الأردن.

* سعود كاتب، كاتب، صحيفة المدينة، السعودية.

* ناديا البلبيسي، مراسلة قناة العربية، واشنطن، أمريكا.

* نجوى كامل، أستاذ بقسم الصحافة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة.

الجلسة الثامنة: «تحريض إعلامي.. وفتن بلا حدود؟!»

يتفاقم التحريض في المشهد الإعلامي العربي على نحو غير مسبوق، يمتلئ الفضاء الالكتروني برسائل التنابز والشتم وتفريغ الأحقاد ونشر الإشاعات وتزوير الوقائع. هذه الحال تنذر مستقبلاً بأوخم العواقب على استقرار الدول وتماسك مجتمعاتها، وعلى قيم التسامح وقبول الآخر والتعايش معه.

المحاور:

* هل تفاقم التحريض واتساع منابره مجرد انعكاس للصراع المحتدم على السلطة في غير دولة عربية؟ أم أنه بعض من مخزون ثقافي دفين أظهرته حدة الصراعات السياسية والفكرية؟

* كيف لمسؤولي وسائل الإعلام مواجهته والحد منه؟

* هل من سبل لتحرير الفضاء من الفتن؟

مدير الجلسة: ليليان داوود، إعلامية، قناة ONTV.

المتحدثون:

* علي بن تميم، رئيس التحرير، موقع 24 الاخباري.

* عمار بكار، المؤسس والرئيس التنفيذي، مجموعة نعم للإعلام الرقمي (Yes 2 Digital).

* مصطفى الأغا، إعلامي، قناة MBC.

* وسيم يوسف، إعلامي ديني، قناة الدار.

جلسة حوارية خاصة

مع الشيخ وليد آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة (ام بي سي MBC).

مدير الجلسة: عادل الطريفي، رئيس التحرير، صحيفة «الشرق الأوسط».

الجلسة التاسعة: «ثورة الهوامش» تغير أجندات الإعلام؟

في عصر الانفجار الإعلامي الذي نعيشه، وفي ظل تعدد مصادر المعلومات وخصوصاً في وسائل الإعلام الجديد، هل يمكن القول إن الخطاب الهامشي أصبح هو الخطاب الرئيسي اليوم، كونه يصل إلى الملتقي أسرع من الخطاب التقليدي؟

المحاور:

* كيف يمكن تفسير ظاهرة الاتجاه إلى الخطاب الهامشي على الرغم من التشكيك في مصداقيته في معظم الأحيان؟

* هل مازال الخطاب التقليدي مؤثراً بالدرجة الكافية كما كان الحال قبل ظهور وسائل الإعلام الجديد؟

* ما آثار هذا التطور في المشهد الإعلامي العربي مستقبلاً؟

مدير الجلسة: جيهان منصور، إعلامية، قناة التحرير.

المتحدثون:

* أيمن الصياد، رئيس التحرير، مجلة «وجهات نظر».

* داوود الشريان، إعلامي، قناة MBC.

* عبدالإله بلقزيز، كاتب ومفكر، المملكة المغربية.

* محمد الحمادي، رئيس التحرير، صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

الجلسة العاشرة: «المؤهلات: وجه جميل؟!»

«الشكل المقبول» شرط من شروط إطلالة المذيع أو المذيعة عبر شاشة التلفزيون، وفي السنوات الأخيرة صار «الجمال» مفتاحا لمغاليق الشاشات، وفي كثير من المحطات، صار «المؤهل» الأكثر أهمية، وهذا ما جعل شاشات عديدة عبر العالم تتسابق على توظيف ملكات الجمال وعارضات الأزياء «السوبر» وتبتكر برامج محورها توظيف الجمال والأنوثة في استقطاب المشاهدين.

المحاور:

* هل حل «الجمال» والوسامة محل «الشكل المقبول» في مؤهلات نجوم الشاشة الصغيرة؟!

* هل يمكن للجمال الصارخ أو الوسامة الظاهرة أن يعوضا المحتوى الجيد للبرامج؟

* هل تكتفي «الجميلة» بحسن شكلها أم تسعى لاكتساب المعرفة؟!

* هل برامج الجميلات والوسيمين قابلة للاستمرار في المستقبل، أم هي مثل «الوجبات السريعة» يقبل المرء عليها لفترة ثم تزول.

مدير الجلسة: نيشان ديرهاروتيونيان، إعلامي، لبنان.

المتحدثون:

* أمل العوضي، إعلامية، دولة الكويت.

* مريم الكعبي، كاتبة وناقدة إعلامية، الإمارات.

* ميساء مغربي، إعلامية.

* هبة الأباصيري، إعلامية، قناة الحياة.

* نادين نجيم، إعلامية، MBC.

ورشة عمل طلبة الإعلام

بعنوان «أثر التحصيل الأكاديمي الإعلامي على سوق العمل ومستقبل الإعلام العربي الجديد» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإعلام.

حفل توزيع جائزة الصحافة العربية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيتم توزيع جوائز الصحافة العربية على الفائزين في دورتها الثالثة عشرة.