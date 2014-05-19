بالفيديو .. فريدة الشوباشي: السيسي عنده برنامج ونص .. وكلام حمدين ” مشتريهوش “

وقعت مشادة كلامية بين الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ومنى سليم عضو اللجنة العليا لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي خلال مناظرة بينهم في برنامج “مساء جديد” على قناة التحرير والذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، وذلك بعد نفي القيادية بحملة صباحي امتلاك السيسي برنامجا انتخابيا وقولها بأنه ملزم بتقديمه، وهو ما رفضته الشوباشي وقاطعتها مؤكدة وجود برنامج للسيسي عرضه خلال تصريحاته الصحفية، وهددت منى سليم بالانسحاب بعد مقاطعة الشوباشي لها وتهكمها على كلامها بأن مصر لن تتحمل الدخول في أي مغامرة إذا لم ينتخب حمدين رئيسا.

ورفضت الشوباشي تصريحات صحفية لحمدين يتحدث فيها عن احتمالات قيام ثورة ثانية إذا لم يتم انتخابه، قائلة: “ده كلام مشتريهوش”، كما رفضت ما يقال عن عدم امتلاك السيسي برنامجا انتخابيا وأن وصوله لمنصب الرئيس يعتبر عودة لنظام مبارك قائلة: “السيسي عنده برنامج ونص ومش لازم يطبع على الكمبيوتر”.

وعن ما تتطلع إليه المرأة في حال فوز أحد المرشحين بالرئاسة، قالت فريدة الشوباشي إن حكم جماعة الإخوان كان يعتبر المرأة مجرد “شيء” وهو ما يختلف تماما عن وجهة نظر وفهم السيسي لها، مؤكدة أنه يعتبر المرأة “دينامو الحياة” على حد قولها، واعتبرت الشوباشي كلام المرشح عبد الفتاح السيسي “مقنع” بالنسبة لها مؤكدة أنه مؤمن بدور المرأة ويحترمها احترام حقيقي.

بينما قالت منى سليم، إن برنامج المرشح حمدين صباحي يتعامل مع المرأة على أنها “مواطنة”، وأن الكلام عن احترام المرأة وإعطائها مكانتها في المجتمع أمر بديهي، ولكن العبرة بآليات التنفيذ، وأكدت على أن المرأة في حالة فوز حمدين سيكون لها حقوق مصونة تضمن عدم الاعتداء عليها بالشارع، بالإضافة إلى حياة كريمة، وأضافت أن برنامج صباحي تضمن إنشاء “مفوضية ضد التمييز” لمحاربة كافة أشكال التمييز ضد أي مواطن ومن بينهم المرأة.

وأكدت سليم أن السيسي غير واضح في رؤيته الاقتصادية وملف العلاقات الخارجية، معتبرة تحدثه عن “خطة مارشال” الاقتصادية يعني السيطرة الأمريكية على الاقتصاد، بينما قالت إن تاريخ حمدين السياسي وبرنامجه ومواقفه يمكن أن تنبي رؤيته للمستقبل وهو ما سنستطيع محاسبته عليها.

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