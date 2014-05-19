عبد الواحد يحذر لاعبي الزمالك: لا تصريحات قبل عبور الهلال

حذر عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك وقائد الفريق اللاعبين من الإدلاء بأي تصريحات بعد الخسارة أمام فيتا كلوب في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2-1.

وعلم FilGoal.com أن عبد الواحد السيد طالب اللاعبين بعدم الإدلاء بأي تصريحات إلا بعد الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية.

ويلتقي الهلال مع الزمالك في القاهرة يوم السبت المقبل.

ويدخل الهلال المواجهة متصدرا بعد الفوز على مازيمبي بهدف دون رد في مواجهتهما بالدور نفسه.

وخسر الزمالك بهدفين بعدما كان قريبا من إنهاء المباراة متعادلا، ولكن هدف قبل النهاية بـ10 دقائق منح النقاط الثلاثة لفيتا كلوب.