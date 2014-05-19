أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الواحد يحذر لاعبي الزمالك: لا تصريحات قبل عبور الهلال

Google+ Print
عبد الواحد يحذر لاعبي الزمالك: لا تصريحات قبل عبور الهلال عبد الواحد يحذر لاعبي الزمالك: لا تصريحات قبل عبور الهلال

حذر عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك وقائد الفريق اللاعبين من الإدلاء بأي تصريحات بعد الخسارة أمام فيتا كلوب في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2-1.

وعلم FilGoal.com أن عبد الواحد السيد طالب اللاعبين بعدم الإدلاء بأي تصريحات إلا بعد الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية.

ويلتقي الهلال مع الزمالك في القاهرة يوم السبت المقبل.

ويدخل الهلال المواجهة متصدرا بعد الفوز على مازيمبي بهدف دون رد في مواجهتهما بالدور نفسه.

وخسر الزمالك بهدفين بعدما كان قريبا من إنهاء المباراة متعادلا، ولكن هدف قبل النهاية بـ10 دقائق منح النقاط الثلاثة لفيتا كلوب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع