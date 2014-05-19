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دويدار: لم أوقع للزمالك .. ولدي 4 عروض عربية

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دويدار: لم أوقع للزمالك .. ولدي 4 عروض عربية دويدار: لم أوقع للزمالك .. ولدي 4 عروض عربية

نفى أحمد دويدار مدافع اتحاد الشرطة أن يكون قد وقع للزمالك على عقود دون موافقة فريقه، مؤكدا أنه يمتلك أربع عروض عربية أخرى.

وكانت أنباء عن توقيع دويدار بجانب معروف يوسف، وخالد قمر على عقود للزمالك مما دفع إدارة اتحاد الشرطة إصدار بيان يرفض بيع أي منهم في حالة الخسارة من المواجهة الحاسمة يوم 14 يونيو المقبل.

وقال دويدار لـFilGoal.com يوم الأحد: "لم أوقع للزمالك، وأركز تماما في المواجهة المقبلة وسأبذل قصارى جهدي لأن هذا مجهود 10 أشهر ونادي اتحاد الشرطة يستحق أن نقاتل من أجله".

وأضاف "هموت نفسي أمام الزمالك".

وعن العروض الرسمية التي يمتلكها قال دويدار: "لدي عروض من الأهلي والزمالك والإسماعيلي والكل يعلم هذا، ولكن بجانب ذلك فالعروبة السعودي، والنفط ودهوك العراقيين بجانب الأخضر الليبي طلبوا ضمي".

وأتم "عقب نهاية الموسم سأفاضل بين العروض التي أمتلكها، وأفضل فريق مصري وآخر عربي".

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