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نبيل نعيم: الشعب المصري سيعطي أوباما الضرب القاضية يومي 26 و27مايو

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نبيل نعيم: الشعب المصري سيعطي أوباما الضرب القاضية يومي 26 و27مايو نبيل نعيم: الشعب المصري سيعطي أوباما الضرب القاضية يومي 26 و27مايو

أكد الشيخ نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد السابق أن الشعب المصري سيعطي أوباما الضربة القاضية في يومي 26،27مايو الجاري بنزوله لاختيار رئيسا لمصر.

حيث تعرض أوباما لصفعات بالأقلام على وجهة عندما راهن على الإخوان ودعم الإرهابيين وخسرت أمريكا الكثير بدعمها للإخوان ووجه الرئيس بوتن لأوباما صفعة على وجهة عندما أخذ منه مبادرة ضرب سوريا وضرب الشعب المصري أوباما بالقلم على وجهة عندما وقفوا ضد الإخوان وأزاحوهم من الحكم .

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته الحملة الرسمية لدعم المشير السيسي بالغربية بساحة المسجد الأحمدي بطنطا

وأشار نعيم إلى أن قيمة المعونة الأمريكية لمصر 250مليون دولار لكل شخص 2.5دولار لاتكفي لشراء”مصاصة” واحدة لكل فرد .

وتابع “نعيم” أن المشير السيسي إلى روسيا لرفع رأس المصريين فمصر في عام 65صنعت الصواريخ وأنشأت المصانع وصنعت أول سيارة نصر 1300 وأنشأنا السد العالي في الوقت الذي كانت فيه الصين لم تصنع حتى “شبشب الحمام” وبعد أن اتجهنا إلى أمريكا بعنا المصانع وأجرنا الشركات

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