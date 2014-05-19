«الثقافة» تبدأ إجراءات إعادة هيكلة «الرقابة على المصنفات»

في إطار قيام وزارة الثقافة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، تم تشكيل لجنة بالقرار الوزارى رقم 362 لسنة 2014 وذلك لوضع تصور لإعادة هيكلة الرقابة لتصبح إدارة مركزية للملكية الفكرية منوط بها حق المؤلف والأداء العلني ووضع تقسيم علمي دقيق للتصنيفات العمرية للأعمال الفنية.

وكان لابد من أجل البدء في إتخاذ هذه الإجراءات أن يتم تشكيل لجنة تمهيدية بالقرار رقم 363 لسنة 2014 تضم بين عناصرها أساتذه لعلم الاجتماع وعلم النفس التربوي، والإعلام، والاتصال، وممثلي نقابة السينمائيين، والمعهد العالي للسينما، وغرفة صناعة السينما، باعتبارها الجهات المعنية بالسينما والمدافعة عن حرية الإبداع.

وجاء تشكيل اللجنة على غرار اللجان القائمة على التصنيفات العلمية في دول العالم المختلفة، لتكون مهمتها تقييم الأداء الحالي للرقابة ومتطلبات التطوير داخل الجهاز الرقابي على مستوى الأفراد وآليات العمل لحصر المشكلات ووضع مقترحات التى يمكن أن تكون أساس لعمل لجنة إعادة الهيكلة الرئيسية عبر لجان فرعية سيتم تشكيلها.

كما تحدد اللجنة العلمية أُطر تستفيد منها الرقابة بعد هيكلتها مع التأكيد على أن هذه اللجنة ترتبط فقط بلجنة إعادة الهيكلة وليس لها تدخل من أي نوع في عمل الرقابة أو أي سلطة للموافقة على المصنف من عدمه أو التدخل بأي شكل من الأشكال في إجازته.