أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الثقافة» تبدأ إجراءات إعادة هيكلة «الرقابة على المصنفات»

  • مصر
  • 14
Google+ Print

في إطار قيام وزارة الثقافة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، تم تشكيل لجنة بالقرار الوزارى رقم 362 لسنة 2014 وذلك لوضع تصور لإعادة هيكلة الرقابة لتصبح إدارة مركزية للملكية الفكرية منوط بها حق المؤلف والأداء العلني ووضع تقسيم علمي دقيق للتصنيفات العمرية للأعمال الفنية.

وكان لابد من أجل البدء في إتخاذ هذه الإجراءات أن يتم تشكيل لجنة تمهيدية بالقرار رقم 363 لسنة 2014 تضم بين عناصرها أساتذه لعلم الاجتماع وعلم النفس التربوي، والإعلام، والاتصال، وممثلي نقابة السينمائيين، والمعهد العالي للسينما، وغرفة صناعة السينما، باعتبارها الجهات المعنية بالسينما والمدافعة عن حرية الإبداع.

وجاء تشكيل اللجنة على غرار اللجان القائمة على التصنيفات العلمية في دول العالم المختلفة، لتكون مهمتها تقييم الأداء الحالي للرقابة ومتطلبات التطوير داخل الجهاز الرقابي على مستوى الأفراد وآليات العمل لحصر المشكلات ووضع مقترحات التى يمكن أن تكون أساس لعمل لجنة إعادة الهيكلة الرئيسية عبر لجان فرعية سيتم تشكيلها.

كما تحدد اللجنة العلمية أُطر تستفيد منها الرقابة بعد هيكلتها مع التأكيد على أن هذه اللجنة ترتبط فقط بلجنة إعادة الهيكلة وليس لها تدخل من أي نوع في عمل الرقابة أو أي سلطة للموافقة على المصنف من عدمه أو التدخل بأي شكل من الأشكال في إجازته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية