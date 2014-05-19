مظهر شاهين بالغربية:إحنا بننتخب مصر وبنتختار السيسي لأننا في حرب حقيقية

أكد الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم :” أن الثورة مثل حكم المحكمة إذا لم تجد من لا ينفذه ظل حبر على ورق والثورة المصرية حكمت بعزل هذا النظام والقوات النظام بقرار من الشعب وعلى رأسه المشير السيسي نفذوا حكم المحكمة ” .

وأشارشاهين إلى أن الثورة المصرية بدأت في 25 يناير وانتصرت في 30 يونيه وضمت مواطنين مصرين صالحين من الشعب أنضمت للجيش والشرطة وقاده مواطن مصري وضع رأسه على كفه فداء لهذا الشعب والشعب المصري كله خرج ليقول نعم لتنفيذ هذا الحكم أما المواطن المتأمر المتخابر ضد وطنه وشعبه وأمته منعرفهوش والسيسي أبطل هذا المخطط “.

وتابعشاهين:” أننا ننتخب مصر ونختار السيسي لأنه يحب مصر ونحن في معركة حقيقية لأن مصر تحارب أمريكا والاتحاد الأوربي وتركيا وقطر وكلنا جنود في هذه المعركة ومصر عندما تحارب تحتاج إلى قائد”.

مؤكدا :” أن مصر تحتاج إلى قائد يعرف الاستيراتيجيات العسكرية ولانريد أن نأكل ولا أموال ولا فدادين ولكن نحتاج وطن نعيش فيه ولو لم نحس أننا جنود في هذه المعركة سنخسر كلنا “.

وأشار إمام وخطيب مسجد عمر مكرم :” إلى أن السيسي أصبح رمز لاستقلال الإاردة المصرية وهو الذي حعل أمريكا تسجد للشعب المصري ومن كان يحكم قبل ذلك لم يعرف قيمة الشعب المصري ولا الأزهر والكنيسة والجيش والشرطة ولا قيمة المواطن المصري “.

وأضاف نريد أن نرفع رؤوسنا بعد أن أعاد السيسي العلاقات المصرية العربية لسابق عهدها ، مشيرًا :” أن الأخرون كانوا يريدون تفريق العرف والمصريين وجاء السيسي ليعيد هذه العلاقات إلى سابق عهدها “، مؤكدًا :” أن السيسي هو القادر على بناء المؤسسات في مصر لتستعيد مكانتها مرة أخرى “.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته الحملة الشعبية لدعم المشير السيسي بمدينة طنطا بحضور الشيخ نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد السابق وأحمد فودة نصير أمين تنظيم جبهة مصر بلدي بالغربية والدكتور صفوت النحاس أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بالغربية