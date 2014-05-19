بالصور .. إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية وفوز 62 بحضور محافظ مطروح

أجريت قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية عن محافظة مطروح لعام 1435هجرية اليكترونيا ، بقاعة مركز اعلام مطروح ، بحضور اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح ، وسعد غنيم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بمطروح ،ومدير الجمعيات الأهلية ،وعدد من أهالي المحافظة المتقدمين بطلبات الحج هذا العام وأسرهم

أكد سعد غنيم مدير عام الشئون الاجتماعية بمطروح ان حصة الحج للجمعيات الأهليه بمحافظة مطروح من هذا العام،62 حاج ، سيتم اختيارهم من بين ممن تقدموا على مستوى المحافظة،و تجرى القرعة العلنية والإلكترونية لاختيارهم موزعون على مراكز المحافظة ،طبقا لتعداد السكان بكل مركز إداري كالأتي:28 لمدينة مرسى مطروح ،و3 لمركز النجيلة ،و6 لمركز سيدى براني ،و3 لمركز السلوم ،9 لمدينة الحمام ، 3 لمدينة سيوة ،و8 لمركز الضبعة ، وفرصتين فقط لمدينة العلمين

> مشيرا الى وجود نسبة 50 % احتياطي عن كل مركز بواقع 33 فرصه حج احتياطي

بينما أكد المحافظ أن إجراء القرعة العلانية عن طريق الحاسب الآلي على شاشات عرض علنية، يؤكد على الحيادية والشفافية الكاملة فى اختيار حجاج الجمعيات الأهلية ، متمنيا التوفيق والقبول لكل حجاج هذا العام ،مع التوجيه لمديرية الشئون الاجتماعية بتذليل كافة العقبات.