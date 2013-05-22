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أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز في أنقرة

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أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز في أنقرة أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز في أنقرة
الاجتماع تبعه حفل غداء أقامه أردوغان على شرف الأمي

كتب : الأناضول الأربعاء 22-05-2013 16:00

التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز في رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة أنقرة، حيث جمعهما اجتماع مغلق استمر لمدة ساعة تقريباً حضره وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو .

أعقب الاجتماع حفل غداء أقامه أردوغان على شرف الأمير حضره كلٌ من نائب رئيس مجلس الوزراء "بكر بوزداغ" ووزير التنمية "جودت يلماز ووزير الثقافة والسياحة "عمر جيليك " ووزير الدفاع عصمت يلماز ومستشار رئاسة الوزراء "إفكان ألا"

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