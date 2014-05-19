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قيادات بجيش الليبي تجمد «المؤتمر الوطني» وتكلف «لجنة الـ60» بالسلطة

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أعلن العقيد الليبي مختار فرنانة، قائد الشرطة العسكرية في بيان باسم القوات المسلحة تم بثه عبر قنوات تلفزيونية ليبية، مساء الأحد، تجميد عمل المؤتمر الوطني العام «البرلمان»، وتكليف لجنة الستين لتكون السلطة الشرعية، وتكليف الموقّتة بالاستمرار في عملها حتى انتخاب البرلمان والرئاسة، وتفويض الجيش والشرطة والثوار الحقيقيين بمهام حفظ الأمن في البلاد.

وأكّد البيان أنّ الشعب الليبي لن يقبل أنْ تكون بلاده مهدًا للإرهاب والمتطرّفين، وأنّهم استعادوا السلطة من يد مَن فرّط في الأمانة. وأعلن أنّ ما تم من حراكٍ في طرابلس، الأحد، ليس انقلابًا على السلطة، بل هو انحيازٌ لإرادة الشعب الليبي.

ودعا البيان الحكومة الموقتة بالاستمرار في عملها حتى انتخاب البرلمان والرئاسة، وتفويض الجيش والشرطة والثوار الحقيقيين بمهام حفظ الأمن في البلاد.

وأكد البيان أن الشعب الليبي لن يقبل أن تكون بلاده مهد للإرهاب والمتطرفين، وأنهم استعادوا السلطة من يد من فرط في الأمانة وعودة المهجرين.

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