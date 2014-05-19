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فاروق المقرحي للشباب :متطلعوش بالأسانسير ومتسمعوش كلام الثوريين لأنهم مش مصريين‎

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فاروق المقرحي للشباب :متطلعوش بالأسانسير ومتسمعوش كلام الثوريين لأنهم مش مصريين‎ فاروق المقرحي للشباب :متطلعوش بالأسانسير ومتسمعوش كلام الثوريين لأنهم مش مصريين‎

قال اللواء فاروق المقرحي : ” إذا حقق الرئيس القادم الأمن للبلاد سيحقق التنمية في الاقتصاد ” ، مؤكدًا رئيس الجمهورية القادم –- عرض 3 مشاريع هذه المشريع قابلة للتطبيق الحقيقى بمساعدة الدول العربية فى امكانيات الدول العربية بحيث يدخلون فى التنمية فى البلاد وهذه المشاريع هى ممر التنمية وقناة السويس ومنطقة حلايب والشلاتين ومناجم الدهب والمعدن ومناجم الرخام اللى موجودة عندنا بدل مابنصدرها كتل وترجعلنا مصنوعة باضعاف اضعفها .

وأضاف المقرحي خلال الحلقة النقاشية لحزب المصريين الأحرار ” بالنسبة لرئيس الجمهورية القادم وانا اعرفه وانتم تعرفوه فهو يعلم الامن القومى جيدا مثلنا بالظبط وهو حريص عليه بقولو ربنا يوفقه ولاتتنازل عن شيء فى الامن القومى المصرى وحافظ على ماقمت به وسيذكر لك التاريخ انك اول رئيس بعد جمال عبد الناصر قال للامريكان والاوربيين انا اسف

وتابع :”الشباب هى نص الحاضر وكل المسستقبل سواء رضينا او لم نرضى و أنا أقول للشباب الأول اطلعو السلم درجة درجة زى احنا مطلعنا .. بلاش بالأسانسير لانه ممكن يعطل في أي لحظة رئيس الجمهورية الموجود مؤمن بيكم ساعده وقفوا بجانبه و لا تسمعوا كلام المصريين الثوريين ولا كلام 6 ابليس ولا ائتلاف اية لان دول مش مصريين ولا ليهم علاقة بمصر وانا بقول لرئيس الجمهورية فى قضيتين فى محكمة امن الدولة العليا نرجو ان يخرجوا للحياة قبل توليك المنصب حتى لا يقول ان لك يد فى ذلك ” .

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