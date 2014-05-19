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12 الف مصري في الكويت أدلوا بأصواتهم في اليوم الرابع لانتخابات الرئاسة

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12 الف مصري في الكويت أدلوا بأصواتهم في اليوم الرابع لانتخابات الرئاسة 12 الف مصري في الكويت أدلوا بأصواتهم في اليوم الرابع لانتخابات الرئاسة

بلغ إجمالي عدد الناخبين المصريين المقيمين والمتواجدين في الكويت باليوم الرابع للانتخابات الرئاسية 12 ألف ناخب .

وقال عبد الكريم سليمان سفير لدى الكويت في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الأحد  إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ بدء العملية الانتخابية الخميس الماضى وحتى اغلاق الصناديق مساء اليوم بلغ 58 ألف صوت .

وأوضح أنه تم اغلاق الصناديق في الساعة العاشرة مساء اليوم بعد الموعد المقرر للجنة الانتخابات بساعة نظرا للاقبال الكثيف في فترة المساء بعد انخفاض درجة الحرارة نسبيا وعودة المواطنين من أماكن عملهم .

وأشارالسفير إلى أن عملية التصويت مرت في هدوء ويسر حيث اصطف الناخبين في طوابير طويلة دون حدوث أي مشاكل ، وقال سليمان إن كل من حضر إلى مقر السفارة تمكن من الإدلاء بصوته بسهولة .

وجدد السفير المصرى دعوته لأبناء الجالية المصرية للمشاركة بكثافة خاصة أن غدا الأثنين هو آخر يوم للاقتراع حتى يكتمل هذا العرس الديمقراطي وتمر مصر إلى مرحلة أخرى من خارطة الطريق .

يذكر أن لجنة الانتخابات الرئاسية ، قد أعلنت مساء أمس السبت  تمديد فترة التصويت في انتخابات المصريين في الخارج لمدة يوم واحد ، بحيث تنتهى العملية الانتخابية في التاسعة من مساء غد الأثنين .

أ ش أ

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