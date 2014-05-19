المتحدث باسم الجامعة العربية: فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية

أكد المتحدث باسم جامعة الدول العربية الدكتور ناصيف حجي مساء اليوم الأحد على أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية ، قائلا “إن ما حدث في المنطقة العربية والانقسام الفلسطيني خلق حالة من الوضع الدولي الإيجابي لدولة الاحتلال الإسرائيلي”.

واعتبر حجي – في محاضرة حول تحديات المرحلة الانتقالية في المنطقة العربية نظمتها الجالية اللبنانية بسفارتها في عمان مساء اليوم – أن الوطن العربي مسرح استراتيجي دولي وليس قوة فاعلة في العالم مؤثرة ، معترفا بوجود صراعات مذهبية في المنطقة العربية ، ومحذرا من انتشار نموذج الدولة الفاشلة التي يقتصر دورها على حفظ الأمن الداخلي واحترام سيادتها وحدودها دوليا وتجويف الدولة من الداخل.

ولفت المتحدث – في المحاضرة التي أدارها الوزير الأردني السابق سامي قموه بحضور السفيرة اللبنانية ميشلين باز – إلى أن من أهم أسباب الثورات العربية هي غياب المشاركة في إدارة شئون الدولة واتخاذ القرار بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وقال إن أهم العوامل التي فجرت الثورات في المنطقة العربية تتمثل في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعوب وازدياد المطالبة بالمشاركة في الحكم وصنع القرار والتغييرات الجوهرية من تملك الدولة إلى خصصة مؤسساتها..لافتا إلى أن المنطقة تحتاج بحلول عام 2020 إلى 25 مليون فرصة عمل جديدة للشباب وهو عنصر يفجر الأوضاع في جميع جوانب الحياة.

أ ش أ