طلاب الأخوان يسرقون 30 جهاز لاسلكى من جامعه المنصورة ويحرقون مقر الحرس الأدارى

تسبب أحتراق الطابق الأرضى الخاص بمبنى الحرس الأدارى بجامعه المنصورة وسرقة 30 جهاز لاسلكى فى خسارة مبدئية قدرت ب300 الف جنية واصابة 6 من موظفى الجامعه فيما ألقت الاجهزة الأمنية القبض على ستة من طلاب الجامعه .

تلقى اللواء حسن عبد الحى مديرامن الدقهلية أخطارا من العميد السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بأنةرصدت المتابعه تجمع مايقرب من 100 من طلبة جامعة المنصوره “من المنتمين لتنظيم الاخوان داخل الحرم الجامعى وقاموا بالتوجه إلى مقر المبنى الإدارى بالجامعه ومطبعة الأسئله – والتعدى على موظفى الأمن وإلقاء بعض زجاجات المولوتوف – مما أدى إلى إشتعال النيران داخل مبنى الأمن وإصابة عدد من موظفى الأمن وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارىء بالمنصوره .

على الفور إنتقلت القوات المعينه لملاحظة الحاله بمحيط الجامعه وقوات الحمايه المدنيه مدعومين بعدد 2 تشكيل 4 ميكروباص مدرع من قطاع الأمن المركزى إلى داخل الحرم الجامعى بناءً على طلب من الدكتور السيد عبد الخالق رئيس الجامعه حيث تصدت لهم القوات وقامت بإطلاق بعض الغازات المسيله للدموع

> وتم إخماد النيران وتفريق مثيرى الشغب وتمكنت القوات من ضبط عدد 6 أشخاص منهم .

كما تبين إحتراق بعض المكاتب والمناضد الخشبيه داخل المبنى الإدارى وتهشم بعض ألواح الزجاج به .

وفى وقت لاحق وردت إشارة مستشفى الطوارىء بالمنصوره – تفيد وصول كل من أحمد ماهر مصطفى 31سنة ومقيم بندر محلة دمنه – مصاباً بكدمات بالرأس والذراعين ومحمد محمد عبدالحميد 42سنة ومقيم بناحية نوسا البحر – مركز أجا مصاباً بكدمات بالكتف الأيمن و محمد صابر محسن 29سنة ومقيم شارع مستشفى الصدر – قسم أول المنصوره مصاباً بكدمات متفرقه بالجسم وحسام محمد الشاعر 45سنة ومقيم جديله – قسم ثان المنصوره مصاباً بجرح قطعى باليد اليسرى وكدمه بالوجه و رامز نبيل عبده 30سنة ومقيم شارع الثانويه – قسم أول المنصوره مصاباً بجرح وكدمات بالظهر وجلال سمير محمد [ جميعهم موظفى بأمن الجامعه ] حيث تم حجزهم بالمستشفى عدا الأخير تلقى العلاج اللازم وتصرح له بالخروج .