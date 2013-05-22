المالكي: الاستيطان يعيق جهود كيري

وزير الخارجية الفلسطيني: القيادة الفلسطينية ملتزمة بنهج السلام لتحقيق الدولة الفلسطينية على حدود 1967

كتب : الأناضول منذ 44 دقيقة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إعاقة جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإعادة المفاوضات بين الجانبين بممارساتها اليومية على الأرض واستمرارها بالبناء الاستيطاني.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفنلندي اركي تيميوجا في رام الله اليوم ان القيادة الفلسطينية ملتزمة بنهج السلام لتحقيق الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.

واستنكر المالكي منع إسرائيل دخول وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" اليونسكو" إلى مدينة القدس للاطلاع على واقع المقدسات الإسلامية والمسيحية.

من جانبه قال تيميوجا إن بلاده تدعم الجهود الأمريكية لدفع عملية السلام كما سائر دول الاتحاد الأوربي، مشددا على رفض بلاده للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وتطورات عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلية.

وكان الوزير اركي تيميوجا قد التقى أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس واطلع الأخير على آخر مستجدات العملية السلمية، والجهود الدولية المبذولة لإحيائها، مؤكدا التزام القيادة الفلسطينية بالسلام الشامل والعادل لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.