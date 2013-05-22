أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

المالكي: الاستيطان يعيق جهود كيري

Google+ Print
المالكي: الاستيطان يعيق جهود كيري المالكي: الاستيطان يعيق جهود كيري
وزير الخارجية الفلسطيني: القيادة الفلسطينية ملتزمة بنهج السلام لتحقيق الدولة الفلسطينية على حدود 1967

كتب : الأناضول منذ 44 دقيقة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الإسرائيلية تعمل على إعاقة جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإعادة المفاوضات بين الجانبين بممارساتها اليومية على الأرض واستمرارها بالبناء الاستيطاني.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفنلندي اركي تيميوجا في رام الله اليوم ان القيادة الفلسطينية ملتزمة بنهج السلام لتحقيق الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.

واستنكر المالكي منع إسرائيل دخول وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" اليونسكو" إلى مدينة القدس للاطلاع على واقع المقدسات الإسلامية والمسيحية.

من جانبه قال تيميوجا إن بلاده تدعم الجهود الأمريكية لدفع عملية السلام كما سائر دول الاتحاد الأوربي، مشددا على رفض بلاده للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وتطورات عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلية.

وكان الوزير اركي تيميوجا قد التقى أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس واطلع الأخير على آخر مستجدات العملية السلمية، والجهود الدولية المبذولة لإحيائها، مؤكدا التزام القيادة الفلسطينية بالسلام الشامل والعادل لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج